„Un Guvern demis nu poate legitima astfel de decizii”. Sindicatul Poștei Române cere amânarea planului de reorganizare al companiei

Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România cere Ministerului Economiei, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale Poșta Română, să nu voteze în Adunarea Generală a Acționarilor proiectele care vizează reorganizarea companiei, susținând că acestea pot avea efecte majore asupra salariaților, rețelei poștale și serviciului universal. Sindicaliștii avertizează că măsurile sunt promovate într-o perioadă în care România este condusă de un Guvern interimar și acuză lipsa transparenței și a consultării reprezentanților angajaților.

„Un guvern interimar nu poate gira, pe ascuns și fără consultarea salariaților, schimbarea strategică a Poștei Române. Aceasta nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis, ci o companie națională de interes public, cu rol esențial pentru milioane de cetățeni și pentru mii de salariați”, a transmis Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România într-un comunicat.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor se află mai multe proiecte care vizează aprobarea bugetului pentru 2026, un plan de reorganizare și redresare financiară, modificarea rețelei poștale, desființarea unor puncte de lucru și a Oficiului Zonal Poștal București, schimbarea obiectului principal de activitate al companiei și modificarea actului constitutiv.

Sindicatul avertizează asupra schimbării obiectului principal de activitate

Reprezentanții angajaților susțin că aceste măsuri nu pot fi tratate ca simple decizii administrative, deoarece pot avea efecte directe asupra locurilor de muncă și asupra modului în care este furnizat serviciul poștal universal.

„Aceste decizii nu pot fi tratate ca formalități administrative. Ele pot afecta locurile de muncă, structura organizatorică, rețeaua poștală națională, accesul populației la servicii poștale, obligațiile de serviciu universal și identitatea juridică a Poștei Române”, se arată în comunicat.

Sindicatul atrage atenția în special asupra propunerii de schimbare a obiectului principal de activitate al companiei, din activități poștale desfășurate în cadrul serviciului universal către activități de intermediere financiară.

„Schimbarea obiectului principal de activitate al Poștei Române din activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal către activități de intermedieri financiare nu poate fi prezentată ca o simplă actualizare de cod CAEN. O asemenea modificare poate schimba substanțial direcția companiei și ridica serioase probleme de compatibilitate cu statutul său de companie națională de interes public”, susțin sindicaliștii.

Acuzații privind lipsa transparenței și a consultării angajaților

Sindicatul consideră că proiectele aflate pe masa AGA sunt promovate fără documente justificative complete și fără o evaluare clară a impactului asupra personalului și serviciilor oferite populației.

„Considerăm inadmisibil ca decizii de asemenea amploare să fie promovate fără publicarea integrală a documentelor justificative, fără analiza impactului social, fără analiza impactului asupra serviciului universal, fără prezentarea numărului de salariați afectați, fără noua organigramă propusă, fără măsuri de protecție socială și fără o consultare sindicală reală”, se mai arată în comunicat.

Liderii sindicali susțin că simpla afirmație potrivit căreia reorganizarea nu presupune disponibilizări nu este suficientă: „Desființarea unor puncte de lucru, reorganizarea rețelei poștale, modificarea structurii operative, relocarea activităților sau transferul unor competențe privind numărul de posturi pot produce efecte directe asupra salariaților, chiar dacă acestea nu sunt prezentate imediat sub forma unor concedieri. Consultarea salariaților nu este o opțiune. Este o obligație legală”.

Cerere de amânare și avertisment privind posibile acțiuni în instanță

Sindicatul solicită Ministerului Economiei și reprezentantului statului în AGA să nu voteze proiectele și să amâne luarea unei decizii până la publicarea documentelor complete, realizarea analizelor de impact și consultarea organizației sindicale.

Totodată, sindicaliștii cer ca nicio măsură privind desființarea punctelor de lucru, modificarea rețelei poștale, reorganizarea structurală sau relocarea angajaților să nu fie pusă în aplicare înainte de finalizarea procedurilor legale de informare și consultare.

„Poșta Română nu poate fi restructurată în tăcere. Nu poate fi schimbată pe repede înainte. Nu poate fi scoasă de pe direcția serviciului public prin hotărâri netransparente. Iar salariații nu pot fi puși în fața faptului împlinit”, au transmis reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România.

Aceștia au avertizat că, în cazul în care solicitările nu vor fi luate în considerare, își rezervă dreptul de a sesiza instituțiile competente, inclusiv AMEPIP, Inspecția Muncii, Ministerul Muncii și instanțele de judecată, pentru verificarea legalității procedurii și a responsabilității persoanelor implicate.

