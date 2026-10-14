Un lanț de magazine din România anunță probleme tehnice. Ce servicii sunt afectate

Lanţul de magazine Mega Image a anunțat miercuri că o problemă tehnică afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerea aplicată la totalul coșului prin Card Connect. Compania spune că lucrează la remedierea situației.

„Momentan întâmpinăm o problemă tehnică ce afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerea la total coș disponibilă prin Card Connect. Lucrăm pentru remedierea situației și vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis retailerul.

Anunțul vine la câteva zile după ce grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image și Profi în România, a semnalat o problemă de securitate în rețeaua sa. Luni, grupul a anunțat că a scos temporar unele sisteme din funcțiune, ca măsură de precauție, și că lucrează pentru remedierea situației. Magazinele au rămas deschise.

În Belgia și Țările de Jos, incidentul a perturbat unele servicii online ale rețelelor deținute de grup, inclusiv site-uri și servicii de comandă. Ahold Delhaize a transmis că, la acel moment, nu avea indicii că datele clienților, angajaților sau partenerilor ar fi fost furate. Mega Image nu a precizat dacă problema tehnică din România are legătură cu incidentul anunțat de grup.

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Atacul din Franța a vizat frigiderele și congelatoarele

În Franța, un atac cibernetic a vizat sistemele care controlează frigiderele și congelatoarele din sute de supermarketuri. Estimările inițiale indicau aproximativ 400 de magazine afectate, însă amploarea exactă a incidentului nu era stabilită. Printre rețelele vizate s-au numărat Coopérative U, Intermarché și Netto, Carrefour, Monoprix și E.Leclerc.

Hackerii au modificat comenzile echipamentelor conectate la internet, astfel încât acestea să se încălzească și să rămână la temperaturi ridicate. În unele cazuri, frigiderele și congelatoarele au ajuns la 50 de grade Celsius.

Un reprezentant Intermarché a declarat că echipamentele unor magazine au rămas la această temperatură timp de aproximativ șase ore. Produsele afectate au fost aruncate pentru a evita orice risc pentru consumatori, iar în unele magazine au fost semnalate incendii.

Atacul a vizat sisteme de control la distanță asociate unui software furnizat de compania daneză Danfoss. Compania a precizat că unele echipamente afectate erau modele mai vechi, ale căror programe de securitate nu mai puteau fi actualizate pentru a elimina o vulnerabilitate identificată anterior. Autoritățile franceze au deschis o anchetă.

Directorul general al Coopérative U a descris atacul drept „extrem de grav și fără precedent”. El a spus că angajații au lucrat împreună cu specialiștii în refrigerare pentru a remedia problemele și a calificat drept „inacceptabilă” vizarea echipamentelor esențiale pentru păstrarea alimentelor.

Incidentul din Franța și problema de securitate anunțată de Ahold Delhaize sunt tratate ca evenimente distincte. Autoritatea de securitate cibernetică din Țările de Jos a transmis că nu are motive să creadă că cele două sunt legate. Nu a fost anunțată o legătură nici între incidentul grupului și problema tehnică semnalată de Mega Image în România.

Editor : A.D.