Un manager și-a concediat 900 de angajați pe Zoom: „Dacă sunteți în acest apel, sunteți parte din grupul ghinioniștilor”

CEO-ul unei companii online și-a concediat 900 de angajați pe Zoom, spunându-le că sunt leneși și neproductivi și își „fură” clienții.

Vishal Garg, 43 de ani, este directorul general al unei firme de servicii financiare online - Better.com - cu sediul în New York, și a convocat o întâlnire cu aproximativ 9% dintre angajații companiei miercurea trecută pentru a le spune că sunt concediați, relatează CNN.

În ședința online, care se pare că a fost filmată și apoi postată pe rețelele sociale de un angajat, el le-a spus: „Nu este o știre pe care veți dori să o auziți... Dacă sunteți în acest call, sunteți parte din grupul ghinionist care este concediat. Angajarea voastră aici încetează deîndată.”

Înainte de a le da această veste, el le-a spus angajaților: „Vin la voi cu vești deloc grozave. Piața s-a schimbat, după cum știți, și trebuie să ținem pasul pentru a supraviețui, astfel încât să putem continua să prosperăm și să ne îndeplinim misiunea. Aceasta nu este o veste pe care vreți să o auziți. Dar până la urmă a fost decizia mea și am vrut să o auziți de la mine... Este a doua oară în cariera mea când fac asta și nu vreau să o mai repet. Ultima dată când am făcut-o am plâns. De de data asta sper să fiu mai puternic. Concediem 15% din angajați din mai multe motive – piața, eficiența, performanța și productivitatea.”

Procentul de 15% a fost ulterior corectat la 9%, dar și așa mulți oameni își pierd locul de muncă.

Managerul a dat vina pe fluctuațiile de pe piață pentru decizie, dar ulterior e explicat pe blogul lui că este vorba și de „performanță și productivitate”.

„Știți că cel puțin 250 dintre cei concediați lucrau în medie 2 ore pe zi, în timp ce erau plătiți pentru 8? Au furat de la tine și au furat de la clienții noștri care ne plătesc facturile”, a spus el.

Totuși, modul prin care i-a concediat pe cei 900 de angajați a fost aspru criticat. Și nu este prima dată când Garg este luat în vizor pentru felul în care își tratează angajații. Anul trecut, Forbes a obținut un e-mail în care acesta le spunea angajaților „sunteți o grămadă de delfini muți”.

Editor : D.C.