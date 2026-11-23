Primarul oraşului francez Cannes, liberalul David Lisnard, creşte în sondajele efectuate în perspectiva alegerilor prezidenţiale de anul viitor, fiind pe locul trei într-un sondaj publicat luni, după candidata extremei-drepte, Marine Le Pen, şi după candidatul extremei-stângi, Jean-Luc Mélenchon.

David Lisnard îl depăşeşte pe centristul Edouard Philippe şi se profilează ca posibil candidat unic al centru-dreptei, în timp ce formaţiunile de această orientare, deşi divizate, ar putea accepta în final un singur candidat, astfel încât la Palatul Elysee să rămână un preşedinte pro-UE după încheierea ultimului mandat al lui Emmanuel Macron, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

În acest sondaj, realizat de institutul Toluna Harris Interactive, Lisnard are între 11% şi 12% din intenţiile de vot, în funcţie de diferitele configuraţii ale cercetării, în timp ce Edouard Philippe, fost premier al lui Macron, coboară la 9-10% din intenţiile de vot pentru primul tur al alegerilor care vor avea loc în aprilie-mai 2027.

Le Pen și Mélenchon, în frunte

Pe primul loc, la mare distanţă, se menţine lidera extremei-drepte, Marine Le Pen, cu 30-31% din intenţiile de vot, dar în scădere faţă de procentul de 36% din precedentul sondaj efectuat de acelaşi institut.

De asemenea, pe locul doi se menţine candidatul extremei-stângi, Jean-Luc Mélenchon, cu 18-19% din intenţiile de vot, în creştere cu şapte procente faţă de sondajul anterior.

Un alt candidat al stângii, Raphael Glucksmann, are în sondaj 11% din intenţiile de vot, doar puţin sub David Lisnard.

Propunerea lui David Lisnard

David Lisnard, un politician cu un program economic deschis liberal, se numără printre candidaţii de centru-dreapta care cer organizarea unor alegeri primare între candidaţii de această orientare, astfel încât doar unul dintre ei să candideze.

El speră astfel că în turul doi nu se vor confrunta extrema-dreaptă cu extrema-stângă, o perspectivă care îngrijorează pro-europenii, inclusiv pe actualul preşedinte Emmanuel Macron.

David Lisnard a apreciat că la astfel de alegeri primare ar fi oportună inclusiv participarea candidatului de extremă-dreapta Eric Zemmour, pentru a elimina „macroniştii” şi candidaţii care divizează votul.

Această idee a fost respinsă categoric de un alt candidat de centru-dreapta, Gabriel Attal, de asemenea fost prim-ministru al lui Macron, care a subliniat că el şi Zemmour sunt incompatibili ideologic.

Editor : B.P.