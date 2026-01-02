Live TV

Video Un participant la Pilonul II va încasa peste 3 milioane de lei, altul doar 1.400 de lei. De unde vin diferențele

Unul dintre cei aproximativ 8,3 milioane de români care contribuie obligatoriu la pensiile private va încasa, la final, nu mai puțin de 3,2 milioane de lei, sumă care se va adăuga pensiei primite de la stat. La polul opus se află românul care va primi cea mai mică pensie privată obligatorie, de doar 1.400 de lei, după plata taxelor și contribuțiilor aferente, potrivit celui mai recent raport al Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), citat de Economica.net.

Este important de precizat că nu este vorba despre pensii lunare, ci despre suma totală acumulată în contul de pensie privată obligatorie (Pilonul II), care va fi plătită beneficiarilor conform legislației în vigoare.

Ce arată datele după 17 ani de funcționare a Pilonului II

După 17 ani de la lansare, sistemul de pensii administrate privat arată foarte clar un lucru: banii din conturile participanților reflectă fidel contribuțiile plătite.

Cu cât contribuțiile au fost mai mari și mai constante, cu atât suma acumulată este mai ridicată.

Un angajat care a avut salariul mediu pe economie și pentru care angajatorul a virat contribuțiile fără întrerupere încă de la începutul sistemului a strâns, în medie, peste 50.000 de lei în contul de pensie privată.

În schimb, activul mediu pe întregul sistem, calculat pentru toți participanții, inclusiv cei cu perioade fără contribuții sau cu intrări mai târzii în sistem, este de puțin peste 22.000 de lei, adică nici măcar jumătate din suma acumulată de un contributor constant.

Doar jumătate dintre participanți au contribuții virate lunar

Una dintre marile probleme ale sistemului este faptul că doar aproximativ jumătate dintre participanți au contribuții virate efectiv în fiecare lună.

Deși legea prevede că 4,75 puncte procentuale din contribuția totală la asigurările sociale (CAS), de 20,5%, trebuie direcționate către Pilonul II, acest lucru nu se întâmplă în mod constant pentru toți salariații.

Explicațiile țin de perioadele fără contract de muncă, munca nedeclarată, veniturile fluctuante sau situațiile în care angajatorii nu virează la timp contribuțiile.

Toate aceste probleme se traduc direct în sume mai mici la pensia privată.

Ce pot face românii care au puțini bani în cont

Chiar și pentru participanții care au acumulat sume reduse, există soluții pe termen lung.

Primul pas este verificarea contribuțiilor, pentru a se asigura că angajatorul virează corect banii către sistemul de pensii, inclusiv partea aferentă Pilonului II.

Un al doilea pas important este monitorizarea randamentelor fondurilor de pensii.

Participanții pot alege să se mute gratuit de la un fond la altul, către unul mai performant, fără comisioane sau penalități.

Pe termen lung, diferențele de randament pot avea un impact semnificativ asupra sumei finale acumulate.

Un sistem mare, dar fără lege de plată timp de aproape două decenii

Sistemul de pensii administrate privat a ajuns între timp la peste 8,3 milioane de participanți, administrează active totale de peste 200 de miliarde de lei și are zeci de mii de persoane care îndeplinesc condițiile pentru a încasa pensia.

Cu toate acestea, timp de peste 16 ani, nu a existat o lege clară care să stabilească modul de plată a banilor către beneficiari.

În această perioadă, plățile s-au făcut pe baza unor norme emise de ASF, nu a unei legi dedicate.

Situația s-a schimbat odată cu adoptarea unei legi a plății pensiilor private.

Potrivit noilor reguli, aplicabile de anul acesta, persoanele care dobândesc dreptul la pensie, fie că vorbim despre atingerea vârstei legale, incapacitate de muncă din cauza unui handicap sau moștenitorii participanților decedați, vor putea încasa inițial cel mult 30% din suma acumulată.

Restul banilor vor fi plătiți eșalonat, în tranșe egale cu pensia socială minimă, pe o perioadă de maximum șapte ani.

În prezent, conform normelor ASF, pensia privată putea fi plătită fie integral, fie în tranșe eșalonate pe maximum cinci ani, la alegerea participantului sau a moștenitorilor.

Datele arată că aproximativ 250.000 de români au ajuns până acum să încaseze pensia privată, iar peste 75% dintre ei au ales plata unică, preferând să primească toți banii deodată.

