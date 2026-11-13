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Un primar din Buzău avertizează asupra efectelor comasării comunelor: „Nu facem altceva decât să depopulăm satul românesc”

Data publicării:
Sat România
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Sean Gallup/Getty Images
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Din articol
„Serviciile publice s-ar îndepărta de locuitori”

Reorganizarea administrativ-teritorială ar putea accelera depopularea satelor și ar îndepărta serviciile publice de locuitori, avertizează Sorin Valentin Zaman, primarul comunei Chiliile, una dintre cele 16 localități din județul Buzău care ar putea fi vizate de comasare. Prefectul Liliana Sbîrnea spune că primarii nu susțin, în acest moment, reorganizarea, deși recunosc că unele comune nu dispun de fondurile necesare pentru a funcționa.

În județul Buzău, discuțiile privind reforma administrativ-teritorială vizează 16 comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori: Pardoși, Mărgăritești, Chiliile, Valea Salciei, Cănești, Odăile, Murgești, Colți, Bozioru, Blăjani, Robeasca, Sărulești, Racovițeni, Largu, Florica și Vâlcelele.

Conducerea Prefecturii Buzău a organizat o întâlnire cu primarii localităților vizate, însă aceștia și-au exprimat reticența față de comasare. Edilii au cerut ca reforma să nu fie bazată exclusiv pe numărul locuitorilor, ci să țină cont și de situația financiară, de investițiile realizate și de capacitatea fiecărei comune de a-și asigura serviciile publice.

„La întâlnirea cu dânșii s-au analizat UAT-urile care au mai puțin de 1.500 de locuitori. La nivelul județului Buzău avem 16 UAT-uri. S-a stabilit că, în afară de numărul de locuitori, care era considerat drept unic criteriu pentru comasare, să fie luate în considerare și alte criterii, cum ar fi gradul de autofinanțare, pentru că avem localități unde veniturile sunt substanțiale, localitatea nu mai are nevoie de investiții și atunci necesarul de bani pentru cheltuieli ar fi mult mai mic decât în alte părți", a declarat prefectul județului Buzău, Liliana Sbîrnea, pentru Agerpres.

Potrivit acesteia, formarea unor consorții administrative a fost discutată ca o posibilă soluție înaintea comasării propriu-zise.

„S-a pus accent pe consorțiile administrative, ca o primă soluție. Domnii primari și-au exprimat îngrijorarea pentru că nu avem normele de aplicare, să vedem cum se intenționează să se facă această reorganizare. La acest moment, dânșii nu-și doresc reorganizarea, dar conștientizează că nu au fondurile necesare pentru a-și susține funcționarea", a adăugat prefectul.

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„Serviciile publice s-ar îndepărta de locuitori”

Primarul comunei Chiliile susține că reorganizarea trebuie pregătită fără grabă și realizată numai după consultarea locuitorilor. În opinia sa, mutarea serviciilor publice în centrul unei comune mai mari ar crea dificultăți pentru oamenii din satele izolate și ar putea încuraja plecarea acestora.

„Nu ne opunem acestei reorganizări, dar trebuie să o facem cu calm, nu pe repede înainte. Nu putem noi, ca primari, să luăm o hotărâre în locul cetățenilor. Comuna Chiliile are 20 și ceva de kilometri de asfalt, drumuri comunale și sătești, are apă curentă și iluminat public. Dacă mă lipești, cum se aude, de comuna Lopătari, atunci toate serviciile se vor face în comuna Lopătari", a explicat Sorin Valentin Zaman, pentru Agerpres. 

Edilul a arătat că distanțele pe care locuitorii trebuie să le parcurgă sunt deja mari, iar comasarea ar putea dubla sau chiar tripla drumul până la sediul viitoarei administrații locale.

„Dacă noi, la momentul de față, în comuna Chiliile avem de la ultima casă până la centrul comunei 12 kilometri, atunci când ai lipit-o de altă comună distanța se dublează sau se triplează. Până la centrul comunei Lopătari sunt opt kilometri, dar pe cărare, nu cu mașina, opt kilometri de mers pe jos. Cu mașina, ca să ajungi în comuna Lopătari, trebuie să te duci prin comuna Mânzălești. Prin acest lucru nu facem altceva decât să depopulăm satul românesc, în loc să-l populăm. O să pierdem tradiții și specificul comunei", a avertizat primarul.

PSD a propus șase criterii pentru stabilirea localităților care pot funcționa sustenabil din punct de vedere administrativ. Acestea vizează populația și evoluția demografică, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesibilitatea și serviciile publice locale. Reforma se află însă în etapa de analiză, iar normele concrete privind eventualele comasări nu au fost încă stabilite.

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Editor : A.D.

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