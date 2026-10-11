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Video Un robot umanoid și un „câine-robot” au fost asigurați pentru prima dată în România. Valoarea lor depășește 140.000 de euro

Data publicării:
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Imagine cu caracter ilustrativ. Câine-robot. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce pot face cei doi roboți

Un robot umanoid și un robot patruped, cunoscut drept „câine-robot”, au fost incluși într-o poliță de asigurare în România. Cele două echipamente valorează împreună peste 140.000 de euro și pot fi folosite pentru inspecții, transportul unor obiecte sau activități desfășurate în zone dificile și periculoase. Potrivit informațiilor disponibile companiilor care au emis și intermediat polița, este prima asigurare de acest tip de pe piața românească.

Polița a fost încheiată de Asirom Vienna Insurance Group, în parteneriat cu Safety Broker. Înaintea emiterii documentului, specialiștii au analizat caracteristicile tehnice ale celor doi roboți, modul în care pot fi utilizați și riscurile asociate activității lor.

Cele două companii nu au comunicat valoarea primei de asigurare, perioada de valabilitate a poliței și nici riscurile acoperite în mod concret. De asemenea, nu au precizat cine deține echipamentele asigurate.

Ce pot face cei doi roboți

Robotul umanoid Unitree H2 este echipat cu sistemul NVIDIA Jetson Thor, are o înălțime de aproximativ 1,82 metri și 31 de grade de libertate. Acestea îi permit să execute mișcări complexe și să își controleze precis postura.

Cel de-al doilea echipament este un robot patruped industrial Unitree A2. Astfel de dispozitive pot fi folosite pentru verificarea unor spații, transportul echipamentelor, intervenții pe teren dificil sau preluarea activităților repetitive și periculoase pentru oameni.

Roboții pot lucra în apropierea oamenilor, clădirilor și utilajelor, ceea ce impune evaluarea atât a riscului de avariere a echipamentelor, cât și a eventualelor pagube produse în timpul utilizării. Comunicatul nu precizează însă dacă polița încheiată acoperă ambele categorii de riscuri.

„Pe măsură ce noile tehnologii intră în activitatea companiilor, apar și nevoi noi de protecție. Rolul nostru este să înțelegem aceste riscuri și să construim soluții relevante”, a declarat Mădălin Roșu, președintele Directoratului Asirom.

Reprezentanții celor două companii estimează că astfel de polițe ar putea deveni mai frecvente pe măsură ce roboții umanoizi și cei industriali vor fi folosiți în activitățile curente ale firmelor.

Editor : A.D.

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