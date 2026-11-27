Prelungirea pentru încă șase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar putea împinge în sus prețurile produselor neplafonate, susține Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. El a explicat la Digi24 că intervenția produce un „efect al saltelei cu apă”: presiunea exercitată asupra unei categorii de prețuri se mută către altele.

Guvernul a aprobat joi ordonanța de urgență prin care plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este prelungită cu șase luni. Pentru produsele incluse în mecanism, retailerii nu pot aplica un adaos mai mare de 20%. Paraschiv a amintit că măsura a intrat în vigoare în august 2023 și a fost prelungită succesiv pentru perioade diferite, ajungând să funcționeze, în opinia sa, ca o intervenție permanentă în piață.

„Pentru cei care nu știu, plafonarea a intrat în vigoare în august 2023, după care a fost prelungită cu șase luni, cu un an, cu șase luni, cu cinci luni, cu trei luni și, din păcate, am ajuns să fie o treabă permanentă, ca să spun așa, ceea ce nu este în regulă, pentru că noi am semnalat de mult efectele negative”, a declarat acesta la Digi24.

Ce este „efectul saltelei cu apă”

Reprezentantul comercianților a comparat evoluția prețurilor cu o saltea cu apă: dacă este apăsată într-un punct, se ridică într-o altă zonă. În cazul plafonării, acesta susține că limitarea adaosurilor pentru alimentele de bază ar fi fost compensată prin scumpirea altor categorii de produse.

„Cel mai important efect este efectul de «waterbed», efectul de saltea cu apă. Mai exact, pe o saltea cu apă, dacă te așezi pe un colț, se ridică din colțul celălalt. Asta se întâmplă și cu prețurile. Odată ce am intervenit destul de brutal, din punctul nostru de vedere, asupra unor categorii de produse, din păcate, alte categorii neplafonate au început să crească și au crescut nejustificat. De asta vedem prețuri foarte mari la cosmetice, la detergenți, la produse de uz casnic, la o mulțime de alte produse neplafonate”, a explicat Feliciu Paraschiv.

În susținerea acestei opinii, el a invocat nivelurile inflației înregistrate în perioada în care măsura era deja aplicată și a susținut că diferența dintre produsele plafonate și cele neplafonate ar indica transferarea presiunii asupra prețurilor.

„Din ce am observat noi, plafonarea nu a rezolvat problema inflației, pentru că noi, când am atins inflații de 9%, 9,8%, 10%, 10,8%, eram sub plafonare. Deci, dacă ar fi rezolvat ceva plafonarea asta, nu trebuia să trecem de o inflație de 4%, de 5%. Și totuși am trecut. Faptul că am avut o inflație la produsele alimentare mai scăzută de 4% ne demonstrează clar că efectul de «waterbed» a avut un efect asupra produselor neplafonate, că la produsele neplafonate am avut o inflație de 7%”, a afirmat reprezentantul asociației.

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Ce s-ar întâmpla dacă plafonarea ar fi eliminată

Întrebat dacă prețurile produselor neplafonate ar scădea odată cu eliminarea măsurii, Paraschiv a răspuns că, teoretic, piața ar trebui să se echilibreze în câteva luni. El a admis însă că, în România, prețurile care au crescut tind să nu mai revină la nivelurile anterioare.

„Teoretic, ar trebui să-și revină și, probabil, în timp, își vor reveni. Dar noi suntem obișnuiți în România cu prețurile care, odată ce au crescut, nu mai revin la loc. Asta o știm foarte bine. Se întâmplă lucrurile astea, dar probabil că, în câteva luni de zile, lucrurile ar reveni la normal. Practic, prețurile toate cresc și ne uităm cum cresc, pentru că sunt împinse de inflația de 6,8% cu care ne confruntăm în luna octombrie. Deci prețurile vor crește în continuare în ritmul inflației, câte un pic. Asta înseamnă că, neplafonând produsele alimentare, nu vor mai crește așa mult celelalte prețuri neplafonate sau vor stagna o perioadă de o lună, două. S-ar intra într-o normalitate”, a explicat el.

Reprezentantul comercianților consideră că plafonarea a redus și capacitatea retailerilor de a modifica prețurile în funcție de sezon sau de stocurile disponibile.

„Acum suntem într-o zonă destul de rigidă în ceea ce privește politica comercială. Retailerii și-au pierdut din flexibilitatea de a face promoții reale, de a ajusta prețurile dinamic, în funcție de sezon, în funcție de stocuri, pentru că există plafonarea. Asta este ca un junghi în coaste. Este o chestie care intervine pe o piață liberă și produce distorsiuni. Și asta, într-un final, din păcate, o simte clientul în buzunar”, a mai spus Paraschiv.

În opinia sa, reducerea presiunii asupra prețurilor nu ar trebui urmărită prin extinderea plafonării, ci prin majorarea producției interne și a consumului de produse românești.

„Noi avem nevoie de o creștere a producției interne. Asta este cel mai important lucru. Avem nevoie de o creștere a consumului de produs românesc, nu de o creștere a consumului în general, că degeaba consumăm produse din import, pentru care cheltuim valută și avem un deficit și mai mare de balanță comercială. Noi trebuie să consumăm produse din România, ca banii să rămână într-un circuit la noi, într-un circuit închis. Și atunci, crescând consumul și crescând producția de produs românesc, o să scadă de la sine inflația în câteva luni”, a concluzionat Feliciu Paraschiv.

Editor : A.D.