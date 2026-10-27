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Unul dintre fructele nelipsite din supermarketuri s-ar putea scumpi. Războaiele și El Nino pun presiune pe producători

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Older couple buys in a supermarket. Vegetables and fruits department.
Clienți la raionul de fructe al unui supermarket. Foto: Profimedia Images
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„Sectorul se confruntă cu condiţii meteorologice extreme şi cu perturbări geopolitice. Costurile de producţie pentru fructele tropicale sunt în creştere”, a declarat directorul unui gigant din industria fructelor. Potrivit acestuia, în 2027, se vor vinde mai puţine banane, probabil la un preţ mai ridicat, ceea ce ar putea face din anul viitor cea mai dificilă perioadă pentru acest sector din ultimele decenii.

„Anticipăm un sfârşit de an 2026 şi un început de an viitor extrem de dificile pentru sector”, a spus Carlos Lopez Flores, directorul de la Chiquita Brands International, adăugând că fenomenul meteo El Nino şi perturbările geopolitice îngreunează cultivarea bananelor de către furnizorii din America Latină.

Acest lucru ar putea duce, în cele din urmă, la preţuri mai mari pentru consumatori, care, timp de ani de zile, au fost feriţi de scumpiri la banane.

Potrivit Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, exporturile de banane au generat venituri de 12,8 miliarde de dolari în 2025. Cu toate acestea, companiile se confruntă de ani de zile cu marje de profit foarte mici, în condiţiile în care trebuie să asigure aprovizionarea pe tot parcursul anului şi să transporte fructele rapid, în întreaga lume, înainte ca acestea să se coacă, totul pentru a le vinde la un preţ mai mic de un dolar pe livră (aproximativ 2,2 dolari pe kilogram).

Chiquita este unul dintre cei mai mari comercianţi de banane din lume, iar compania deţine propriile plantaţii, dar achiziţionează produse şi de la furnizori externi, aprovizionându-se exclusiv din America Latină.

Lopez Flores a precizat că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, costurile pentru combustibil, îngrăşăminte şi ambalaje au crescut deja, iar aceste majorări au fost greu de transferat către clienţi. Acum, Lopez Flores vede un fenomen meteo El Nino tot mai intens, ceea ce reprezintă o nouă ameninţare pentru America Latină, principala regiune exportatoare de banane din lume.

Acest fenomen meteorologic aduce ploi abundente în Ecuador şi Peru, provocând, în acelaşi timp, secete severe în bazinul Amazonului şi în nord-estul Braziliei. Ploile torenţiale care cauzează inundaţii în Ecuador, cel mai mare furnizor de banane, pot favoriza apariţia bolilor la plante, pot distruge culturile şi drumurile.

Potrivit lui Lopez Flores, Chiquita a demarat deja negocierile cu comercianţii cu amănuntul, vizând contracte de aprovizionare şi stabilirea preţurilor pentru anul viitor. Discuţiile de până acum s-au concentrat mai degrabă pe "siguranţa aprovizionării" decât pe majorări de preţuri, dar Lopez Flores a menţionat că Chiquita a discutat cu cumpărătorii despre costurile suplimentare care se propagă de-a lungul lanţului de aprovizionare cu banane.

În mod obişnuit, sectorul vinde cea mai mare parte a bananelor prin contracte pe termen lung, bazate pe producţia viitoare şi la costuri fixe, ceea ce oferă furnizorilor o marjă redusă de manevră pentru a transfera către clienţi creşterile neprevăzute ale costurilor de producţie.

Rămâne neclar în ce măsură comercianţii cu amănuntul vor fi dispuşi să accepte preţuri mai mari şi cum ar reacţiona consumatorii, obişnuiţi ca bananele să se numere printre cele mai ieftine produse din magazinele alimentare.

Editor : M.I.

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