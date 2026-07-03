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Ursula von der Leyen avertizează statele UE: „Fără noi surse de venit, bugetul european ar putea fi redus cu până la 40%”

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Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Germania cere tăierea bugetului european cu 400 de miliarde de euro

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut vineri liderilor statelor membre să identifice noi surse de venit pentru viitorul buget al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034, avertizând că, în caz contrar, blocul comunitar va trebui fie să majoreze contribuțiile naționale, fie să accepte reduceri de până la 40% din bugetul propus de Bruxelles, potrivit EFE.

„Dacă nu se dorește creșterea contribuțiilor naționale și nu există noi resurse proprii, atunci vor trebui făcute reduceri. Iar dacă trebuie să reducem pentru a compensa aproximativ 66 de miliarde de euro pe an, aceasta înseamnă o reducere de 40% față de propunerea noastră. Acest lucru arată cât de importantă și crucială este nevoia de noi resurse proprii”, a declarat Ursula von der Leyen, la o conferință de presă susținută în orașul irlandez Cork, alături de premierul Irlandei, Micheál Martin, a cărui țară a preluat miercuri președinția rotativă a Consiliului UE.

Întrebată dacă UE își poate duce la îndeplinire prioritățile în cazul unor reduceri bugetare ample, cerute de Germania, Olanda, Austria și statele nordice, șefa Comisiei Europene a evitat să avanseze noi propuneri de taxe.

Ea a amintit însă că Bruxelles-ul a propus deja noi surse de venit, inclusiv taxe pe emisiile poluante, asupra deșeurilor electronice nereciclate, asupra tutunului și noi taxe corporative.

De asemenea, Parlamentul European a propus, fără succes până acum, impozitarea multinaționalelor din sectorul digital, a activelor cripto și a jocurilor de noroc online.

Germania cere tăierea bugetului european cu 400 de miliarde de euro

Discuțiile privind viitorul cadru financiar multianual au devenit și mai complicate după ce Germania a cerut reducerea cu aproximativ 400 de miliarde de euro a bugetului de peste 2.000 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană pentru perioada 2028-2034.

Potrivit unui document guvernamental consultat de Reuters, Berlinul consideră că propunerea Bruxelles-ului este „nesustenabilă”.

Germania, cel mai mare contributor net la bugetul comunitar, este îngrijorată de creșterea semnificativă a bugetului european, care ar depăși 2.000 de miliarde de euro, comparativ cu aproximativ 1.300 de miliarde de euro în actualul exercițiu financiar, aferent perioadei 2021-2027.

Potrivit autorităților germane, chiar și după reducerea de 400 de miliarde de euro solicitată, bugetul european ar rămâne cu aproximativ 27% mai mare decât cel actual, iar contribuția anuală a Germaniei ar depăși 50 de miliarde de euro.

Ursula von der Leyen a anunțat că șefii de stat și de guvern ai statelor membre vor discuta o nouă propunere de buget la summitul din octombrie și le-a cerut să ajungă la o poziție comună privind finanțarea următorului cadru financiar multianual.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a cerut statelor membre să încheie un acord încă din acest an, pentru a evita blocajele instituționale care ar putea apărea în 2027, an în care sunt programate alegeri importante în Franța, Polonia și Italia.

Premierul irlandez Micheál Martin a declarat că președinția irlandeză a Consiliului UE este hotărâtă să finalizeze negocierile până la sfârșitul anului.

„Suntem determinați să încheiem negocierile privind următorul cadru financiar multianual până la sfârșitul acestui an, pentru a evita orice risc de paralizie instituțională înainte de intrarea în vigoare a noului buget european, în ianuarie 2028”, a afirmat premierul irlandez.

Editor : A.D.

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