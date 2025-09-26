Live TV

Video Val de concedieri în prima jumătate a lui 2025. Câți români au rămas în fiecare lună fără un loc de muncă

Angajatorii au făcut disponibilizări masive în prima jumătate a anului 2025. Peste șapte mii de salariați - aproximativ câte o mie pe lună - au rămas fără serviciu, arată datele oficiale prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Valul de concedieri a afectat cel mai mult industria auto

O astfel de situație se întâlnește la Dej, unde sute de oameni ar urma să rămână fără un loc de muncă.

Peste 200 de angajați ai unei fabrici din Dej, care activează în industria auto, urmează să fie disponibilizați începând cu luna octombrie. O parte dintre salariați au fost informați deja că vor rămâne fără locul de muncă. Decizia vine pe fondul scăderii cererii pentru produsele fabricate în această unitate.

Doar la nivelul județului Cluj, peste trei sute de angajați au fost disponibilizați. Pentru cei afectați, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă consiliere profesională, precum și cursuri de calificare și recalificare.

Avem în momentul de față două societăți comerciale care disponibilizează personalul, însă intervenția noastră a fost una promptă”, a declarat Ana Maria Chiciudean, director executiv al unității.

O tendință globală

Cauzele concedierilor variază de la dificultăți financiare și închideri de firme, până la relocări în alte țări cu taxe mai mici.

Am fost nevoiți să reducem echipa cu 7 angajați, iar pe cei pe care îi avem pe contract de 8 ore i-am rugat frumos să își mai caute un alt loc de muncă pentru a putea rămâne alături de noi pe un contract de 4 ore”, a anunțat Gyori Csilla, manager marketing la o firmă din Cluj.

Rata șomajului a început să crească și a ajuns la aproape de 3,2%, conform datelor oficiale. În prezent, peste 51 de mii de persoane beneficiază de indemnizație de șomaj, în timp ce aproximativ 200 de mii de șomeri nu primesc sprijin financiar.

Tendința este una globală, iar specialiștii în recrutare avertizează că România ar putea fi tot mai afectată în perioada următoare.

