Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”. Oficialul UE s-a arătat însă optimist cu privire la o creștere economică a țării noastre în 2025.

Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis se află în vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) și principalele priorități politice ale Uniunii Europene, anunță Reprezentanța în România a Comisiei Europene într-un comunicat de presă.

„Vizita mea în România cuprinde un subiect principal de discuție cu autoritățile locale despre performanța fiscală. Evident, este important să aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal, deoarece are un nivel foarte mare al deficitului bugetar. Anul trecut a fost de peste 9% din PIB. A ratat mai multe ținte fiscale în anii anteriori. Drept urmare, ne bucurăm să vedem că, în prezent, Guvernul lucrează pentru a readuce finanțele publice înapoi pe traseu”, a spus Valdis Dombrovskis.

„ Tintele pentru România, peste cele prevăzute anterior ”

„Ceea ce noi am observat este că Guvernul a făcut ajustări fiscale majore pe parcursul acestui an, iar în prezent ținta deficitului bugetar este de 8,4% pentru anul 2025, anul în curs. Pentru anul viitor ținta este de 6%. Sunt ținte mai mari decât cele prevăzute anterior. Dar ceea ce am văzut noi în cazul în cadrul procedurii de supraveghere fiscală se referă și la cheltuielile nete făcute de România. Pentru a putea face o evaluare fiscală finală, va trebui să ne uităm și la previziunile pentru România în a doua jumătate a lunii noiembrie și în ciclul de toamnă al Semestrului European”, a precizat comisarul european.

Creștere economică pentru România în 2025

Întrebat dacă previziunile UE indică o creștere economică pentru România în perioada următoare, Valdis Dombrovskis a declarat că „vom face o actualizare a previziunilor noastre economice în a doua jumătate a lunii noiembrie. Ne așteptăm ca, din punct de vedere al creșterii economice, să continue anul acesta, dar să fie întărită anul viitor, din punct de vedere al efortului fiscal. Așa cum am mai spus, recunoaștem că Guvernul a făcut un efort fiscal major, dar este important să rămână pe acest traseu, deoarece deficitul bugetar rămâne totuși foarte mare”, a spus Dombrovskis.

În cadrul vizitei sale în România, comisarul european a vizitat, luni, proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alături de ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pîslaru, și s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu la sediul BNR.

De asemenea, marți, comisarul Dombrovskis se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, și membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe, și afaceri europene din cadrul Senatului și Camerei Deputaților.



Marți, la ora 11:30, comisarul european, Valdis Dombrovskis, va participa la o conferință de presă comună alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

