Vânzările de automobile electrice au explodat pe principalele pieţe UE pe fondul scumpirii carburantului. Ce se întâmplă în România

Tot mai multe orașe investesc în stațiile publice de încărcare a mașinilor electrice.
Ce se întîmplă în România

Vânzările de automobile complet electrice pe principalele pieţe auto din Europa au crescut cu aproape o treime în primul trimestru, deoarece şoferii au căutat alternative la motoarele cu combustie după ce războiul din Iran a provocat cea mai mare creştere a preţurilor la benzină din ultimii ani, transmite Reuters.

Înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) pe 15 pieţe europene, un indicator al vânzărilor, au crescut cu 29,4% în ritm anual în primul trimestru, ajungând la aproape 560.000 de unităţi, iar în luna martie au înregistrat un avans de 51,3%, depăşind 240.000 de unităţi, conform datelor colectate luni de asociaţia reprezentativă E-Mobility Europe şi firma de cercetare New Automotive.

Anul trecut, aceste pieţe au fost responsabile pentru 94% din totalul vânzărilor de vehicule electrice pe baterie în Uniunea Europeană şi ţările AELS, arată datele Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), principalul organism reprezentativ al industriei auto din Europa.

„Creşterea explozivă a vânzărilor de maşini electrice în luna martie este unul dintre cele mai importante câştiguri recente ale Europei în materie de securitate energetică, într-o lună în care dependenţa de petrol a devenit o vulnerabilitate reală”, a declarat secretarul general al E-Mobility Europe, Chris Heron, într-un comunicat de presă.

Cele două organizaţii a precizat că jumătatea de milion de vehicule electrice înmatriculate în trimestru a fost suficientă pentru a reduce consumul de petrol cu două milioane de barili pe an.

Primele cinci pieţe de vehicule electrice din regiune, Germania, Franţa, Spania, Italia şi Polonia, au înregistrat o creştere de peste 40% a vânzărilor de vehicule electrice pe baterie în acest an, se arată în raportul menţionat. Se estimează că 21,2% din totalul maşinilor noi înmatriculate în UE şi AELS în martie au fost electrice.

Într-un raport separat publicat la începutul lunii aprilie, New Automotive a declarat că înmatriculările de vehicule electrice pe baterie în Marea Britanie, a doua cea mai mare piaţă de BEV din Europa după Germania, au crescut cu 12,8% în primul trimestru, ajutate şi de creşterea preţurilor la benzină şi au reprezentat 22,5% din vânzările de maşini noi din Marea Britanie.

Ce se întîmplă în România

Și în România luna martie a fost bună pentru EV sau hibride, deși cifrele sunt modeste, raportate la mărimea pieței.

Conform APIA, în martie 2026 s-au înmatriculat 679 de mașini electrice, iar modelele plug-in hibride au crescut cu 49%, atingând 750 de unități. Pe ansamblu, segmentul mașinilor electrificate (electrice și hibride) a crescut cu 27% față de martie 2025. 

