Vânzările de vehicule electrice second-hand cresc vertiginos în Europa, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți

Creșterea prețului la carburant, provocat de războiul din Iran stimulează vânzările de vehicule electrice second-hand în toată Europa, un semn timpuriu că durerea de la pompă îndepărtează consumatorii de motoarele cu combustie internă.

„În prezent, există o adevărată bonanza a mașinilor electrice pe piața second-hand”, a declarat Terje Dahlgren, analist la cea mai mare piață de mașini second-hand din Norvegia, Finn.no, adăugând că vehiculele electrice au depășit recent modelele diesel ca tip de combustibil cel mai bine vândut pe site, scrie TVP World, care citează Reuters.

Războiul, care a izbucnit pe 28 februarie, a perturbat o rută maritimă vitală care transportă aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol.

Acest lucru s-a reflectat direct în prețurile de la benzinării, costul mediu al benzinei în Uniunea Europeană crescând cu 12%, până la 1,84 euro (2,12 dolari) pe litru, între 23 februarie și 16 martie, arată datele Comisiei Europene.

Retailerul francez online de mașini second-hand Aramisauto a declarat că ponderea vânzărilor de vehicule electrice aproape s-a dublat în perioada 16 februarie - 9 martie, crescând de la 6,5% la 12,7%.

„De îndată ce se depășește pragul de 2 euro (pe litru de benzină), acest lucru lasă o impresie de durată în mintea oamenilor”, a spus el. „Observăm o creștere semnificativă a interesului pe site-ul web, care se traduce în comenzi pentru vehicule electrice și hibride.”, observă CEO-ul unei alte mari companii de mașini second hand.

În aceleași trei săptămâni, modelele pe benzină de pe Aramisauto au scăzut la 28% din vânzări de la 34%, în timp ce cele diesel au scăzut la 10% de la 14%.

Dacă prețurile combustibililor din SUA și Europa rămân ridicate, se așteaptă ca și cumpărătorii de mașini noi să se orienteze către vehiculele electrice și hibride.

Producătorii de vehicule electrice pun deja accentul pe costul benzinei în campaniile lor de marketing. În Franța, MG, deținută de compania chineză SAIC, difuzează reclame pe rețelele sociale în care declară că „poate este timpul să vă regândiți modul în care conduceți”.

Consumatorii par să răspundă la acest mesaj.

Olx, cu sediul în Amsterdam, a declarat că cererile clienților pentru vehicule electrice au crescut semnificativ pe piețele sale din Franța (50%), România (40%), Portugalia (54%) și Polonia (39%), cu o creștere „care se accelerează constant de la o săptămână la alta pe toate piețele”.

„Ceea ce este deosebit de revelator este faptul că interesul pentru vehiculele electrice era deja în creștere înainte de evenimentele recente”, a declarat Christian Gisy, CEO al Olx. „Instabilitatea pare să fi accelerat o tranziție care era deja în curs.”

Peisajul european al vehiculelor electrice second-hand s-a extins, de asemenea. O gamă mai largă de modele și răspândirea certificatelor de stare a bateriei au contribuit la calmarea îngrijorărilor cumpărătorilor cu privire la vehiculele electrice second-hand, susținând vânzările chiar înainte de începerea războiului.

„În căutarea unor alternative mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil”

Vânzările de vehicule electrice second-hand tind să reacționeze rapid la schimbările de sentiment sau la fluctuațiile bruște ale prețurilor la benzină, deoarece sunt cu până la 40% mai ieftine decât modelele noi și sunt disponibile imediat pentru a fi conduse, spre deosebire de mașinile noi, a căror livrare durează adesea luni de zile.

„Având în vedere timpul necesar pentru achiziționarea unui vehicul, ne așteptăm ca acest impuls să continue pe măsură ce piața absoarbe pe deplin impactul evenimentelor globale recente”, a declarat Alastair Campbell, vicepreședinte pentru creștere la firma britanică de date auto Marketcheck.

Datele furnizate Reuters de Marketcheck arată o „escaladare clară și susținută” a vânzărilor de vehicule electrice second-hand de la începutul războiului.

În țările nordice, cele mai mari site-uri de mașini second-hand – toate deținute de compania norvegiană Vend – înregistrează, de asemenea, o creștere bruscă a vânzărilor de vehicule electrice.

Pe platforma suedeză Blocket, vânzările de vehicule electrice au crescut cu 11% în primele două săptămâni ale lunii martie față de cele două săptămâni anterioare, în timp ce vizualizările modelelor de vehicule electrice au crescut cu 17%.

„Observăm o schimbare clară, în sensul că tot mai multe persoane caută în mod activ alternative mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil”, a declarat Marcin Stepman, expert auto la Blocket.

Danemarca prezintă o tendință similară. Platforma locală de mașini second-hand Bilbasen a raportat o creștere a căutărilor de vehicule electrice, analistul auto Jan Lang indicând prețurile mai mari la benzină ca principal factor determinant.

În Germania, mobile.de, cea mai mare piață auto online din țară, a declarat că ponderea căutărilor de vehicule electrice pe site-ul său s-a triplat de la începutul lunii martie – de la 12% la 36% – în timp ce dealerii auto au primit cu 66% mai multe cereri de informații pentru vehicule electrice second-hand decât în februarie.

„În prezent, prețurile ridicate la benzină duc la o creștere a cererii pentru electromobilitate”, a declarat mobile.de.

