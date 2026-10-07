Veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună, iar cheltuielile la 8.650 de lei. Pe ce se duc banii

Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns, în medie, la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile sau consumul din resurse proprii.

Veniturile medii au crescut în termeni nominali cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Creșterea nominală arată evoluția sumelor încasate, fără a lua în calcul efectul inflației asupra puterii de cumpărare.

Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025.

Din veniturile totale ale unei gospodării, 9.748 de lei au reprezentat încasări bănești, iar 456 de lei venituri în natură. Față de primele trei luni ale anului, veniturile bănești au crescut cu 8,4%, iar cele în natură cu 1,7%.

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Salariile au reprezentat 72% din veniturile gospodăriilor

Salariile brute și celelalte drepturi salariale au rămas principala sursă de venit, cu o valoare medie de 7.354 de lei lunar pe gospodărie. Acestea au reprezentat 72,1% din veniturile totale, față de 70,8% în primul trimestru.

Prestațiile sociale au adus, în medie, 2.005 lei pe lună și au avut o pondere de 19,6% în veniturile gospodăriilor. În primele trei luni ale anului, acestea reprezentau 21,2%.

Veniturile din activități independente neagricole au fost de aproximativ 130 de lei pe gospodărie, iar cele din agricultură de 124 de lei. Veniturile din proprietate au însumat 12 lei, iar cele obținute prin vânzarea unor active din patrimoniul gospodăriei au fost de 21 de lei.

Cheltuielile au crescut cu 635 de lei într-un trimestru

Cheltuielile totale au ajuns la 8.650 de lei lunar pe gospodărie, echivalentul a 3.579 de lei pe persoană. Comparativ cu primul trimestru, o gospodărie a cheltuit în medie cu 635 de lei mai mult. Față de trimestrul al doilea din 2025, cheltuielile au crescut nominal cu 7,6% pe gospodărie și cu 10,6% pe persoană.

Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie, cu 8,2% mai mari decât în trimestrul precedent. Alte 371 de lei au reprezentat valoarea produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii.

Principala destinație a banilor a fost consumul, pentru care o gospodărie a alocat, în medie, 4.936 de lei pe lună, respectiv 57% din totalul cheltuielilor.

Impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele au însumat 3.159 de lei și au reprezentat 36,5% din cheltuielile totale. Pentru activitățile de producție ale gospodăriei au fost alocați 119 lei, iar pentru investiții aproximativ 118 lei.

Diferența aritmetică dintre veniturile și cheltuielile medii a fost de aproximativ 1.554 de lei pe gospodărie. Această sumă nu poate fi considerată automat economie, deoarece indicatorii INS includ și venituri în natură, autoconsum și categorii de cheltuieli calculate potrivit metodologiei statistice.

Alimentele au rămas cea mai mare cheltuială de consum

Produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice au costat, în medie, 1.581 de lei pe lună și au reprezentat 32% din cheltuielile de consum ale unei gospodării. Pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili au fost cheltuiți 813 lei, echivalentul a 16,5% din bugetul de consum.

Cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte au fost de 390 de lei, cele pentru transport de 376 de lei, iar cele pentru mobilier și întreținerea locuinței de 353 de lei. Cea mai mică sumă a fost alocată educației: numai 22 de lei pe lună pentru o gospodărie, respectiv 0,5% din totalul cheltuielilor de consum.

În mediul urban, venitul total mediu a fost de 11.118 lei pe gospodărie, de 1,2 ori mai mare decât în mediul rural. Raportat la o persoană, venitul a fost de 4.997 de lei în orașe și de 3.405 lei în mediul rural.

Salariile au reprezentat 75,6% din veniturile gospodăriilor urbane și 66,7% din veniturile celor rurale. În schimb, prestațiile sociale au avut o pondere de 21% în mediul rural, față de 18,8% în orașe.

Veniturile în natură au reprezentat 6,8% din total în mediul rural, de peste două ori mai mult decât ponderea de 3% înregistrată în mediul urban.

Cheltuielile medii au ajuns la 9.437 de lei pe gospodărie în mediul urban. Raportat la o persoană, acestea au fost de 4.241 de lei în orașe și de 2.881 de lei în mediul rural.

Editor : A.D.