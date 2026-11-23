Viceguvernatorul Băncii Naționale a României Cosmin Marinescu a anunțat că specialiștii instituției estimează o nouă creștere a inflației spre finalul acestui an, până la 7,4%. Pentru 2027, prognoza indică o scădere treptată a inflației, care ar putea ajunge la 3,7% spre sfârșitul anului. Oficialul a vorbit și despre posibilitatea reluării reducerii dobânzii de politică monetară la mijlocul anului viitor.

Cosmin Marinescu a participat luni la evenimentul News.ro - ROINVEST, ediția a VII-a, unde a vorbit despre provocările economice ale României și evoluția politicii monetare.

„Pentru România, provocările momentului provin din suprapunerea a două necesități: revenirea fermă și durabilă pe culoarul dezinflației, pe de o parte și reluarea sustenabilă a creșterii economice, pe de altă parte, depășind cert riscurile recesioniste. Politica monetară este mai eficientă atunci când BNR generează încredere în ceea ce privește calitatea deciziei și capacitatea de a reduce inflația, asigurând stabilitatea prețurilor”, a declarat Cosmin Marinescu.

România, peste ținta de inflație în 12 din ultimii 21 de ani

Viceguvernatorul BNR a prezentat și un bilanț comparativ al evoluției inflației în regiune, arătând că România a avut dificultăți mai mari decât alte state în menținerea acesteia în ținta stabilită.

„Din acest motiv, este important să ne referim totuși și la aspecte care nu ne sunt neapărat favorabile. Poate că este instructiv să menționez un bilanț elementar, din perspectivă regională, al eficienței politicii monetare. În România, în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de țintire a inflației, în 12 ani inflația a rămas deasupra țintei. Comparativ, inflația s-a plasat deasupra țintei în doar cinci ani în Cehia, în șase ani în Polonia și în zece ani în Ungaria”, a explicat viceguvernatorul BNR.

Cosmin Marinescu a subliniat că responsabilitatea pentru inflația ridicată nu aparține exclusiv politicii monetare, ci și politicilor fiscal-bugetare.

„Știm deja de mult timp că România are cea mai amplă, neplăcută și, din păcate, dureroasă tradiție inflaționistă din regiune și, de fapt, din întreaga Uniune Europeană. Însă politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu. Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample și recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflației înalte, care împovărează societatea”, a transmis viceguvernatorul BNR.

Când ar putea BNR să reducă din nou dobânda de politică monetară

Potrivit estimărilor BNR, inflația va ajunge la 7,4% la finalul acestui an, după ce prognoza a fost revizuită în mai multe rânduri, în special din cauza scumpirii energiei. Pentru anul viitor, instituția anticipează o revenire treptată a inflației pe o traiectorie descendentă.

„În acest an, am revizuit prognoza de inflație de mai multe ori, doar în sens ascendent, dată fiind creșterea prețurilor produselor energetice. Ne așteptăm la o reintensificare a inflației pe final de an, până la 7,4%. În 2027, în paralel cu acțiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflația să coboare spre sfârșitul anului la 3,7%, așa arată estimările noastre, adică în preajma țintei. Estimăm, deci, să reluăm ciclul de reducere a ratei dobânzii către mijlocul anului viitor, pe măsură ce inflația reintră convingător pe traiectoria descendentă estimată”, a mai afirmat Cosmin Marinescu.

BNR avertizează asupra riscului de prociclicitate

Viceguvernatorul a explicat că politica monetară a BNR a rămas staționară în ultimii doi ani și jumătate, pentru a răspunde cu prudență șocurilor economice succesive. Totodată, el a vorbit despre necesitatea unei analize a strategiei de politică monetară, astfel încât deciziile instituției să nu amplifice dezechilibrele economice.

„Politica monetară are spațiu de eficientizare. În acest sens, prospectiv, am conceput o analiză a strategiei de politică monetară. Este esențial să evităm capcana prociclicității. Aceasta înseamnă ca politica monetară să nu pună gaz pe foc, așa cum s-a întâmplat în 2024, prin relaxarea politicii monetare în plină efervescență bugetară și electorală, aș putea spune, totodată, este important ca politica monetară să nu pună sare pe rană atunci când economia suferă, așa cum se întâmplă în prezent, date fiind evoluțiile economice cu caracter recesionist”, a declarat Cosmin Marinescu.

Acesta a adăugat că BNR păstrează o abordare prudentă în privința reacțiilor la șocurile care afectează economia.

„Astfel, Banca Centrală manifestă precauție în privința reacțiilor la șocurile actuale care afectează economia. Politica monetară staționară a BNR din ultimii doi ani și jumătate a căutat să întâmpine șocurile succesive cu prudență și predictibilitate. Uneori, a interveni mai puțin poate însemna mai bine pe termen lung”, a mai declarat viceguvernatorul BNR.

Evenimentul News.ro - ROINVEST, ajuns la cea de-a VII-a ediție, este organizat de Agenția de presă News.ro, cu sprijinul Team Innovation Media și al agenției de PR și comunicare Plurivox.

Editor : A.P.