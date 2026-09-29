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Video Viceguvernator BNR: „Prelungirea crizei politice devine tot mai problematică. Revenirea la normalitate este esențială”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - BVB - EVENIMENT ANIVERSAR 140 DE ANI - 15 DEC 2022
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
România cheltuiește cu dobânzile 3% din PIB Sănătatea, Educația și Apărarea trebuie prioritizate

România înregistrează „semne bune” în reducerea dezechilibrelor bugetare, progrese observate și de agențiile de rating, însă prelungirea crizei politice pune tot mai multe probleme, avertizează viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu. Acesta spune că revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea investitorilor și a mediului de afaceri.

„În prezent, în ciuda instabilității politice, vedem semne bune în planul consolidării bugetare, progrese recunoscute și de către agențiile de rating, însă prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc”, a declarat viceguvernatorul BNR, marți, la lansarea volumului „Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergență nominală”.

România cheltuiește cu dobânzile 3% din PIB

Cosmin Marinescu a atras atenția asupra ritmului de creștere a datoriei publice din ultimii ani, de trei ori mai mare decât în perioada anterioară pandemiei. Consecința este creșterea costurilor de finanțare suportate de stat.

„Avem nevoie de un parcurs ferm și asumat de consolidare fiscal-bugetară. Contextul actual este marcat de creșterea datoriilor publice. La nivelul Uniunii Europene, datoria publică a depășit 80% din PIB, iar ceea ce îngrijorează în cazul României este viteza de acumulare a datoriei din ultimii ani, când ritmul de creștere a fost triplu față de cel din perioada pre-pandemie. Consecințele sunt imediate. Cheltuielile cu dobânzile sunt prevăzute în bugetul actual la 3% din PIB, deci cheltuim cu dobânzile mai mult decât deficitul la care țintim să ajungem”, a explicat acesta.

Miza este reducerea deficitului fără afectarea semnificativă și de durată a economiei. În opinia sa, bugetul trebuie eliberat de „necunoscute și compromisuri”, iar politica fiscală trebuie să urmărească reducerea deficitului de încasare a TVA și păstrarea predictibilității pentru contribuabili și investitori.

„Întrebarea-cheie este cum putem atinge obiectivul de consolidare fără a afecta, semnificativ și durabil, creșterea economică. Răspunsul ține în bună măsură de calitatea investițiilor, de calitatea cheltuielilor publice, astfel încât investițiile și fondurile europene să poată susține o creștere economică robustă. După doi ani consecutivi de dinamici subunitare, România are mare nevoie în prezent de revigorarea creșterii economice, care să tempereze inclusiv deficitele și povara datoriei publice”, a afirmat Marinescu.

Sănătatea, Educația și Apărarea trebuie prioritizate

Viceguvernatorul BNR consideră că reformele și cheltuielile publice trebuie orientate către domeniile care influențează calitatea vieții și capacitatea economiei de a rezista pe termen lung.

„Politicile dedicate nevoilor reale din societate trebuie să prioritizeze, în special, domeniile care susțin calitatea vieții și reziliența pe termen lung: Sănătatea, Educația, Apărarea. Aproximativ jumătate dintre tinerii de 15 ani comportă carențe majore în abilitățile educative de bază. Or, aceasta este și consecința unor alocări bugetare suboptimale pentru Educație, ceea ce afectează competitivitatea unui capital esențial, capitalul uman. Sustenabilitatea nu poate fi obținută fără reforme, iar reformele nu pot fi gândite fără echitate socială”, a subliniat el.

Acesta a vorbit și despre un paradox al economiei românești: țara are cea mai redusă intermediere financiară din Uniunea Europeană, dar firmele autohtone apar printre cele mai îndatorate.

„Și aici menționăm costurile de finanțare ridicate, persistența creditului comercial, finanțările de la firmele-mamă. De aceea, mediul de afaceri românesc resimte în prezent decalaje importante de competitivitate față de concurenții săi din Uniunea Europeană și cu precădere din Zona Euro”, a explicat viceguvernatorul.

În opinia sa, România nu poate recupera aceste decalaje prin măsuri rapide sau „soluții miraculoase”, ci prin creșterea productivității, investiții și inovare.

„Cei aflați astăzi în căutare de miracole economice, de soluții miraculoase, pe termen scurt, trebuie să înțeleagă de ce saltul calitativ al României, prin productivitate, prin investiții inteligente și inovare, necesită ancore adânci și durabile. În ultima instanță, sustenabilitatea înseamnă să ne urmărim obiectivele cu înțelepciune, cu echilibru și cu măsura potrivită”, a concluzionat Cosmin Marinescu.

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Editor : A.D.

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