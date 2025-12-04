Vicepremierul Tanczos Barna: „SGR trebuie menținut în forma actuală și lăsat să se stabilizeze înainte de extindere”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat joi, 4 decembrie, în cadrul unui eveniment de specialitate, că Sistemul Garanție-Returnare (SGR) trebuie menținut în forma actuală și lăsat să se stabilizeze în următorii ani, înainte de a fi extins. Oficialul a subliniat că prioritatea este funcționarea corectă și predictibilă, nu extinderea rapidă sau transformarea mecanismului într-o sursă de profit.

„Acest sistem nu trebuie să fie un sistem care produce profit. Nu se poate transforma într-o goană după bani. Nici retailerii, nici producătorii și nici alte părți implicate nu trebuie să privească SGR ca pe o sursă de câștig”, a afirmat Tanczos.

În opinia sa, o eventuală extindere trebuie analizată doar după câțiva ani de funcționare stabilă.

„Nu împodobim bradul până nu este stabil”

Tanczos a insistat că sistemul nu trebuie modificat în ritm alert. „Sistemul nu trebuie extins. În momentul de față trebuie lăsat câțiva ani să se stabilizeze, să funcționeze bine și să învățăm pe parcurs care sunt elementele pozitive și negative. După aceea putem extinde, dacă este nevoie”, a spus acesta.

Oficialul este de părere că SGR încă se află într-un proces de maturizare, marcat de provocări zilnice. Scopul principal ar trebui să fie optimizarea etapizată și asigurarea unui echilibru între componenta economică, socială și de mediu.

Acesta a adăugat că următorul obiectiv major este „găsirea soluțiilor de sustenabilitate economică”.

Mircea Fechet vrea extinderea sistemului de garanție-returnare

În octombrie, Mircea Fechet, fost ministru al mediului, apelor şi pădurilor, a depus în Parlament un proiect de lege, potrivit căreia se extinde sistemul de garanție-returnare și la ambalajele de borș, oțet, apă distilată, cafea și produsele de cafea, precum și la borcane și ambalaje reutilizabile.

Fostul ministru al Mediului a explicat: „Începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanţie-returnare şi la borcane. Fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături, borcanele vor putea fi aduse la punctele de colectare şi astfel, spun eu, vom reuşi să atingem un grad de colectare adecvat a acestora”.

