Live TV

Vicepreședinte al Comisiei Europene: „România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune din UE”

Data publicării:
Raffaele Fitto. Foto: Profimedia Images
Raffaele Fitto. Foto: Profimedia Images
Din articol
De ce trebuie adaptată politica de coeziune Cum va arăta politica de coeziune după 2027

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, a declarat vineri, 21 noiembrie, că România reprezintă unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune, într-un moment în care Uniunea Europeană se pregătește pentru un nou Cadru Financiar Multianual. „Europa trebuie să reflecte cu claritate și curaj asupra priorităților pentru anii următori. Iar coeziunea rămâne una dintre aceste priorități”, a transmis oficialul european.

Potrivit acestuia, de la aderarea la Uniunea Europeană, România și-a schimbat profund economia, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la 44% din media UE la aproape 80% în prezent.

„Coeziunea este expresia concretă a solidarității europene. Este politica care transformă valorile europene în acțiune, dând sens promisiunii că nicio regiune și niciun cetățean nu vor fi lăsați în urmă. Nicăieri nu este acest lucru mai evident decât aici, în România”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De ce trebuie adaptată politica de coeziune

Raffaele Fitto a explicat că actuala arhitectură a politicii de coeziune a fost gândită într-un context complet diferit, anterior unor evenimente care au schimbat profund prioritățile Uniunii Europene, precum pandemia de COVID-19, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, creșterea prețurilor la energie și presiunile legate de competitivitate și autonomie strategică.

În acest context, oficialul european a arătat că România, la fel ca alte state membre, folosește această etapă de revizuire pentru a direcționa fonduri către domenii considerate esențiale, precum tehnologia, apărarea, locuințele, infrastructura de apă, energia și creșterea competitivității.

CITEȘTE ȘI: Alexandru Nazare, despre noul buget multianual al UE: „Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, ca să nu pățim ca la PNRR”

Cum va arăta politica de coeziune după 2027

Vorbind despre perioada de după 2027, Fitto a explicat că modernizarea politicii de coeziune este necesară pentru ca Uniunea Europeană să poată reacționa mai rapid la noile crize și provocări.

El a subliniat că viitoarele programe trebuie să rămână ancorate în principiile de bază ale politicii: adaptarea la realitățile locale, parteneriatul și gestionarea partajată, dar să fie mai flexibile și mai ușor de implementat.

„Noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță”, a afirmat Raffaele Fitto, adăugând că „cel puțin 218 miliarde de euro sunt rezervate regiunilor mai puțin dezvoltate”.

Totodată, oficialul Comisiei Europene a anunțat că Executivul european pregătește mai multe inițiative noi, printre care o Agendă pentru Orașe, destinată facilitării accesului autorităților locale la fonduri europene, o strategie dedicată regiunilor de la frontiera estică, cu impact direct pentru România, dar și o inițiativă privind „dreptul de a rămâne”, menită să sprijine comunitățile afectate de depopulare.

În finalul intervenției sale, Raffaele Fitto a transmis un apel la responsabilitate în perspectiva negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

„Avem responsabilitatea și oportunitatea de a pune în aplicare un buget potrivit pentru următorul deceniu. Europa se confruntă cu provocări importante, de la pace la prosperitate. Simplificarea și flexibilitatea vor fi esențiale pentru a elibera productivitatea și pentru a folosi cât mai bine resursele europene”, a conchis oficialul european.

Declarațiile acestuia au fost făcute în cadrul conferinței „Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, organizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan: „România nu mai este remorca Uniunii Europene. Avem maturitatea să participăm la deciziile majore ale UE”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
faza dintr-un meci turcia romania
Tricolorii la barajul pentru CM 2026: Statistici inedite legate de naţionala Turciei în raport cu România
pensionara care numara niste monede
Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri pentru pensii suplimentare mai bune. Ce urmează pentru cetățenii europeni
Echipa Turciei
Barajul pentru CM 2026. Cine este Turcia, următoarea adversară a României: când au avut loc ultimele întâlniri directe
tower cranes on a construction site
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9% în 2025. „Se repară mult, dar proiectele noi stagnează și prețurile locuințelor urcă”
KF51 Panther
Finlanda ia în calcul cumpărarea de noi tancuri, deși a luat recent Leopard 2. Aceleași blindate ar fi fost propuse și României
Recomandările redacţiei
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
ilie bolojan face declaratii
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii...
avion prabusit
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei...
Ultimele știri
Noi reguli privind votarea la Eurovision, după controversa de anul acesta când Israelul a obținut cele mai multe voturi de la public
Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: „Viața mea nu este o telenovelă, domnule președinte”
Un șofer beat a lovit trei mașini parcate lângă Curtea de Apel București. Tânărul ar fi consumat și cocaină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în...
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de...
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
Comunicatul clinicii unde a fost operat Gigi Becali. În ce stare se află patronul FCSB-ului
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...