Live TV

Vicepreședintele ANRMPSG: „România va fi cel mai mare producător de gaze naturale din UE, dar asta vine cu obligații mari”

Data publicării:
Platforma de foraj Neptun Deep, în portul Constanța
Platforma de foraj Neptun Deep, în portul Constanța. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
ANRMPSG lucrează la două ordonanțe de urgență și așteaptă instalarea unui Guvern cu puteri depline Zăcămintele epuizate ar putea fi folosite pentru stocarea dioxidului de carbon

România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, însă această poziție vine la pachet cu obligații importante în ceea ce privește stocarea geologică a dioxidului de carbon și investițiile necesare pentru atingerea obiectivelor climatice, a declarat, marți, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), Ionuț-Sorin Banciu, la Future Energy Europe Summit (FEES).

„Uniunea Europeană pare să ridice piciorul de pe accelerația către tranziția «verde», însă țintele au rămas acolo și, de curând, deși poate multă lume se aștepta ca Europa să vireze cumva și să nu-și mai asume ambițiile climatice pe care le știm cu toții, a aprobat ținta pentru 2040. Deci, traseul pe care Uniunea Europeană îl propune, inclusiv din perspectiva competitivității, este decarbonizare și energie regenerabilă. Aici, România are, într-adevăr, o poziție privilegiată, pentru că avem un mix energetic echilibrat și, cel mai important, ne-am asumat la cel mai înalt nivel politic că tranziția se va face prin gaz. Avem aceste resurse care curând vor intra pe piața Uniunii. România, cu siguranță, va fi cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, dar asta vine și cu niște obligații foarte mari”, a spus Banciu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, obiectivele privind stocarea geologică a dioxidului de carbon au fost stabilite în funcție de producția de petrol și gaze din perioada 2022-2023: „Discutând de această țintă de stocare geologică a dioxidului de carbon, mecanismul prin care s-au atribuit ținte a fost legat de producția de petrol și gaze din 2022-2023. Și aici am fost într-o situație, să spunem, puțin dedicată, în sensul că România, având a doua cea mai mare producție de petrol și gaze în această perioadă, țintele de stocare au venit pe măsură și nu sunt niște ținte atribuite României, ci companiilor de petrol și gaze”.

ANRMPSG lucrează la două ordonanțe de urgență și așteaptă instalarea unui Guvern cu puteri depline

Ionuț-Sorin Banciu a precizat că instituția pe care o reprezintă lucrează în prezent la două proiecte de ordonanță de urgență, unul dintre acestea fiind dedicat implementării Regulamentului european privind metanul.

„Așteptăm și noi, ca mulți alții, un Guvern stabil, cu puteri depline, pentru a putea continua discuțiile care au început. Nu s-au finalizat încă unele decizii dificil de luat, pentru că, dincolo de țintele foarte mari, care presupun investiții foarte mari, sancțiunile ar trebui să fie proporționale, disuasive, așa cum spune Regulamentul. Și aici interpretarea este diferită, depinde de ce actori întrebați”, a afirmat acesta, precizând că există deja acte normative privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și că mai multe proiecte au obținut finanțare sau sprijin din partea Comisiei Europene.

Zăcămintele epuizate ar putea fi folosite pentru stocarea dioxidului de carbon

Potrivit lui Banciu, România dispune de proiecte care vizează identificarea potențialului de stocare geologică a dioxidului de carbon, iar în prima fază vor fi utilizate zăcăminte epuizate aflate pe uscat.

„Avem un prim proiect care a primit finanțare de la Fondul de Inovare, un alt proiect care a primit această etichetă STEP de la Comisia Europeană și niște inițiative ale unor companii care își doresc să exploreze subsolul pentru a evidenția și a clarifica potențialul real de stocare geologică a dioxidului de carbon. Simplu spus, vom folosi zăcăminte epuizate din onshore în primă fază, dar ne gândim și la offshore sau acvifere saline pentru a putea stoca dioxid de carbon”, a spus vicepreședintele ANRMPSG, amintind că astfel de proiecte sunt deja implementate în state precum Norvegia, Danemarca, Marea Britanie și Țările de Jos.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-06-22-9852
1
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
3
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
Nicușor Dan.
4
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
adrian vestea la cotroceni
5
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Digi Sport
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cultura de floarea soarelui uscata de seceta
România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Ce culturi sunt vizate
pret-carburanti-in-romania.-cat-a-ajuns-sa-coste-un-litru-de-benzina-1-840x500
România, singura țară din UE unde prețul motorinei a crescut în luna mai. Carburanții sunt cu 30,4% mai scumpi decât acum un an
deficit
Programul de guvernare propus de Adrian Veștea țintește un deficit de 6,2% din PIB și reducerea deficitului cash la 127 miliarde de lei
alexandru muraru
Lecția mineriadei din iunie 1990
elevi in sala de clasa
România, pe primul loc în UE la abandon școlar. Cum arată clasamentul european
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Noile strategii după eșecul Cabinetului Veștea. PSD l-ar putea...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conducerea PNL a stabilit lista „puciștilor” care vor fi dați afară...
Nicușor Dan.
Consultări maraton la Cotroceni. Surse: Numele lui Nazare, vehiculat...
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, către Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe...
Ultimele știri
Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding, proprietarul Dedeman
CM 2026. Franța - Irak: 3-0. Calificare în șaisprezecimi după o pauză de aproape două ore din cauza furtunii
„Moscova nu ne-a respectat niciodată independența”: Maia Sandu, mesaj de Ziua Suveranității Republicii Moldova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretul frumuseții la 75 de ani: „Fără lasere, fără fillere”. Ce face actrița pentru...
Cancan
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Fanatik.ro
Mesajul emoționant postat de soția lui Lionel Messi după ce argentinianul a scris din nou istorie la Cupa...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui român la o echipă de top din Grecia
Adevărul
Rusia își rescrie manualele de istorie. Vor include rolul trupelor nord-coreene în războiul din Ucraina
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Ce fel de premier îi cere Lucian Mîndruță lui Nicușor Dan: „Să aibă destui bani încât să nu ne fure”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haaland: "Sincer, nu mă interesează! Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul"
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Angelina Jolie, dezvăluiri rare despre ultimii ani: „Într-un fel, viața m-a frânt puțin!” Cum a schimbat-o...
Adevarul
Mobilizare uriașă în învățământ: 160.000 de profesori cer anularea austerității, dar se lovesc de o barieră...
Newsweek
Pensionarii depun cereri pentru recuperarea CASS la pensie. Casa de Pensii spune cine poate lua banii înapoi
Digi FM
Ludovic Orban nu se mai abține: "Are o cotă de încredere aproape de... genunchiul broaştei"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Tom Hanks rupe tăcerea la 26 de ani de la „Naufragiatul”. Scena pe care refuză să o privească și astăzi: „Mă...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...