Victor Negrescu, despre fondurile europene: „2026 nu trebuie să fie anul în care cheltuim bani, ci anul în care construim corect”

Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a transmis, într-o postare pe Facebook, că anul 2026 va fi unul „decisiv” pentru fondurile europene de care dispune România, subliniind că accentul trebuie mutat de la simpla absorbție a banilor la obținerea unor rezultate concrete pentru economie și cetățeni.

„2026 este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România: fonduri suficiente pentru bugetul european, finalizarea PNRR, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual și capacitatea României de a atrage și folosi inteligent fondurile europene”, a scris acesta vineri, 2 ianuarie.

Europarlamentarul a anunțat că a avut o întâlnire de lucru cu Piotr Serafin, comisarul european pentru bugete, într-un context în care, spune acesta, „miza nu mai este doar câți bani avem la dispoziție, ci cum îi transformăm în rezultate reale pentru oameni și economie”.

„Voi continua să fac tot ceea ce trebuie pentru a mă asigura că România atrage cât mai mulți bani europeni, dar nu este suficient doar să bifăm proiecte. Fondurile europene nu sunt un exercițiu contabil și nici o cursă de absorbție fără sens”, a transmis social-democratul.

Potrivit lui Negrescu, fondurile europene ar trebui să fie folosite pentru a rezolva probleme structurale și pentru a lăsa în urmă rezultate durabile: infrastructură modernă, servicii publice mai bune, competențe crescute și mai multă încredere în instituții.

„România are nevoie de prioritizare, coerență și curaj. De proiecte bine gândite, de decizii rapide și de o legătură reală între Bruxelles și realitatea din teren”, a mai afirmat vicepreședintele Parlamentului European. Acesta a amintit și rolurile pe care le are în prezent: raportor pe implementarea PNRR, membru al comisiei de monitorizare a mecanismului de redresare din Parlamentul European, raportor pe dosare-cheie ale viitorului Cadru Financiar Multianual și coordonator, la nivelul social-democraților europeni, al grupului de lucru dedicat acestor teme.

„Activitatea este intensă, negocierile sunt dure, dar miza este prea mare pentru superficialitate”, a subliniat Victor Negrescu.

În final, oficialul european a atras atenția că anul 2026 ar trebui să fie unul al construcției, nu doar al cheltuirii fondurilor: „2026 nu trebuie să fie anul în care am cheltuit bani, ci anul în care am construit corect”.

Editor : A.D.