Live TV

Victor Negrescu, despre fondurile europene: „2026 nu trebuie să fie anul în care cheltuim bani, ci anul în care construim corect”

Data publicării:
victor negrescu
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Foto: Arhivă Digi 24

Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a transmis, într-o postare pe Facebook, că anul 2026 va fi unul „decisiv” pentru fondurile europene de care dispune România, subliniind că accentul trebuie mutat de la simpla absorbție a banilor la obținerea unor rezultate concrete pentru economie și cetățeni.

„2026 este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România: fonduri suficiente pentru bugetul european, finalizarea PNRR, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual și capacitatea României de a atrage și folosi inteligent fondurile europene”, a scris acesta vineri, 2 ianuarie.

Europarlamentarul a anunțat că a avut o întâlnire de lucru cu Piotr Serafin, comisarul european pentru bugete, într-un context în care, spune acesta, „miza nu mai este doar câți bani avem la dispoziție, ci cum îi transformăm în rezultate reale pentru oameni și economie”.

„Voi continua să fac tot ceea ce trebuie pentru a mă asigura că România atrage cât mai mulți bani europeni, dar nu este suficient doar să bifăm proiecte. Fondurile europene nu sunt un exercițiu contabil și nici o cursă de absorbție fără sens”, a transmis social-democratul.

Potrivit lui Negrescu, fondurile europene ar trebui să fie folosite pentru a rezolva probleme structurale și pentru a lăsa în urmă rezultate durabile: infrastructură modernă, servicii publice mai bune, competențe crescute și mai multă încredere în instituții.

„România are nevoie de prioritizare, coerență și curaj. De proiecte bine gândite, de decizii rapide și de o legătură reală între Bruxelles și realitatea din teren”, a mai afirmat vicepreședintele Parlamentului European. Acesta a amintit și rolurile pe care le are în prezent: raportor pe implementarea PNRR, membru al comisiei de monitorizare a mecanismului de redresare din Parlamentul European, raportor pe dosare-cheie ale viitorului Cadru Financiar Multianual și coordonator, la nivelul social-democraților europeni, al grupului de lucru dedicat acestor teme.

„Activitatea este intensă, negocierile sunt dure, dar miza este prea mare pentru superficialitate”, a subliniat Victor Negrescu.

În final, oficialul european a atras atenția că anul 2026 ar trebui să fie unul al construcției, nu doar al cheltuirii fondurilor: „2026 nu trebuie să fie anul în care am cheltuit bani, ci anul în care am construit corect”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
3
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au...
criza apei
4
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine...
G9jiV50W4AAOkj-
5
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Digi Sport
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează adoptarea monedei unice
militari ucraineni trag cu un tun
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul a adoptat hotărârea
blocuri reabilitare constructii munictori investitii mediafax
Consiliul Local al Sectorului 1 a introdus taxa de reabilitare termică pentru blocurile anvelopate. Cine plătește și în ce condiții
grafica cu monede si procente
Deficit bugetar de 6,4% după primele 11 luni din 2025. „Dacă statul a fost cumpătat în decembrie, putem încheia anul sub ținta de 8,4%”
sua romania
Ambasada SUA la Bucureşti: „Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România”
Recomandările redacţiei
AQMYOhLlm3NS0DIHozMf6DfXobk7vaPRkDxckdcselGSFw5S1Hd1EOQiCJr1DjRz6g0b1f_QDhm8bctBeq7-vY4YMgzejtNkbsrI47gO_SVmCw-ezgif.com-video-to-gif-converter
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi...
ninsoare viscol vremea
ANM: Cod portocaliu de viscol și precipitații. Unde se va depune un...
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor: „România intră în 2026 cu încredere şi...
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul...
Ultimele știri
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou
Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis
George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a...
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Cât este punctul de pensie în 2026: metodă simplă de calcul
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026?
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...