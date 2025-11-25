Live TV

Analiză „Violența ne sărăcește, sărăcia generează violență”. Cum se pierd miliarde și de ce e România vulnerabilă

Andreea Dobra Data publicării:
Violenta domestica
Foto: Profimedia Images
Din articol
Războaiele din Ucraina și Gaza, factori direcți de presiune economică și pentru România România coboară în clasamentele internaționale de pace Costurile invizibile ale violenței, dincolo de infracțiuni România, vulnerabilă financiar: realități care cresc riscul social Copiii, cea mai vulnerabilă verigă din acest sistem

Violența nu mai este doar o problemă de siguranță, ci a devenit una dintre cele mai mari poveri economice ale lumii. În 2024, impactul economic al violenței a ajuns la aproape 20 de trilioane de dolari, adică 20.000 de miliarde de dolari, cea mai mare valoare din ultimul deceniu, potrivit datelor Institute for Economics & Peace. Doar cheltuielile militare au urcat la 9 trilioane de dolari (9.000 de miliarde de dolari), aproape jumătate din costul total, potrivit sursei citate. Analistul economic Costin Ciora a explicat faptul că această creștere nu este doar o statistică, ci un semnal clar că tensiunile la nivel global sunt mai mari ca niciodată.

„E un cerc vicios al violenței și al impactului economic. Vedem o creștere față de anul anterior, este cea mai mare valoare din ultimul deceniu, iar asta înseamnă mai multă tensiune la nivel global”, a declarat acesta pentru redacția Digi24.ro.

Războaiele din Ucraina și Gaza, factori direcți de presiune economică și pentru România

Chiar dacă România nu este implicată direct în conflicte armate, efectele economice se simt în buget și în viața de zi cu zi.

Creșterea riscurilor de securitate determină statele să aloce mai mulți bani pentru apărare, iar acest trend este vizibil și în România, potrivit datelor internaționale privind cheltuielile militare.

„84 de țări au crescut ponderea cheltuielilor de apărare în PIB. Pentru România, acest trend este foarte relevant. În momentul în care apare un risc, se resetează sistemul, se mută bani către armată, iar asta înseamnă mai puțini bani pentru sănătate, educație sau infrastructură”, a explicat Costin Ciora.

Potrivit datelor World Economic Forum, pentru România, riscul unui conflict militar este plasat pe primul loc între amenințările strategice, urmat de riscuri economice precum inflația, datoria publică și presiunea pe sistemul de sănătate.

CITEȘTE ȘI: VIDEO O dronă rusească a survolat teritoriul României. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea

România coboară în clasamentele internaționale de pace

În 2025, România a scăzut cu două poziții în clasamentul global al păcii și se află pe locul 64 la nivel mondial, potrivit datelor Global Peace Index.

Deși țara nu se află în conflict, apropierea de războiul din Ucraina schimbă radical evaluarea riscurilor.

Costin Ciora a atras atenția că riscul perceput de conflict armat este astăzi mult mai ridicat decât în urmă cu doar câțiva ani.

„Siguranța este baza de la care pornește orice dezvoltare. Fără siguranță, nu apar investiții și, automat, nu există stabilitate”, a spus acesta.

Datele arată că România se confruntă cu un nivel semnificativ de vulnerabilitate socială.

Aproximativ 3,5 milioane de români trăiesc în risc de sărăcie, potrivit datelor Eurostat și Institutului Național de Statistică, adică aproape unu din cinci cetățeni.

Potrivit datelor INS, copiii și tinerii sunt categoriile cele mai afectate: peste 26% dintre copiii sub 18 ani și peste 22% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani se află sub pragul de sărăcie.

Diferențele între regiuni sunt uriașe: București-Ilfov are una dintre cele mai scăzute rate ale sărăciei din Europa, în timp ce regiuni precum Sud-Vest Oltenia se apropie de 30%, potrivit datelor Eurostat.

„Această discrepanță duce la vulnerabilitate socială și la o predilecție mai mare către violență. Am văzut acest lucru în alte țări, cum ar fi Grecia, unde peste 20% dintre cetățeni au raportat situații de violență sau criminalitate după criza economică”, a explicat Ciora pentru Digi24.ro.

Costurile invizibile ale violenței, dincolo de infracțiuni

Violența nu înseamnă doar numărul de infracțiuni raportate, ci are un impact uriaș asupra bugetelor publice și asupra vieții oamenilor, potrivit analizelor economice internaționale.

Costurile directe sunt legate de pagube materiale, cheltuieli medicale și judiciare, dar și de creșterea cheltuielilor cu poliția, armata și sistemul penitenciar.

La acestea se adaugă costuri indirecte, mult mai greu de cuantificat, potrivit analistului economic, precum pierderea productivității, traumele psihologice și frica instalată în comunități.

„Costul violenței erodează resursele statelor și reduce investițiile în educație, inovare și sănătate”, a avertizat Costin Ciora.

România, vulnerabilă financiar: realități care cresc riscul social

Românii se confruntă cu dificultăți economice serioase: aproape 40% nu își permit o cheltuială neprevăzută, iar aproape 60% nu își permit o săptămână de vacanță pe an, potrivit datelor INS, a explicat Ciora pentru Digi24.ro.

Aceste realități nu sunt doar statistici, ci factori care cresc tensiunea socială.

Costin Ciora a transmis faptul că, atunci când opțiunile economice scad, oamenii pot fi împinși către soluții riscante, inclusiv în zona infracțională.

Totodată, țara noastră rămâne mult sub media europeană la capitolul educație superioară.

Doar aproximativ 23% dintre români au studii terțiare, potrivit datelor Eurostat, în timp ce în statele nordice procentul depășește 55–56%.

„Unde există investiții mari în educație, există mai puțină criminalitate, mai puțină sărăcie și comunități mai stabile”, a explicat analistul economic.

Copiii, cea mai vulnerabilă verigă din acest sistem

Un semnal de alarmă major îl reprezintă copiii: unul din patru copii din România se află în risc de sărăcie, potrivit datelor INS, ceea ce înseamnă un risc crescut de excluziune socială în viitor.

„Dacă nu susținem acești copii prin educație și sprijin social, le limităm opțiunile și creștem riscul de delincvență”, a avertizat Ciora.

De asemenea, un alt capitol care este tot mai vizibil în atenția publică este violența în familie.

Potrivit datelor europene, aproximativ 42% dintre femeile din România spun că au fost victime ale violenței fizice, iar 37% declară că au fost agresate de partener.

Aceste situații generează costuri economice serioase prin servicii medicale, pierderi de productivitate și traume pe termen lung.

Doar în acest an au fost ucise 51 de femei, victime ale violenței domestice. Cu alte cuvinte, aproape în fiecare săptămână din 2025, o femeie a fost omorâtă în România.

De altfel, statisticile sunt alarmante: de la începutul anului, au fost emise peste 11.000 de ordine de protecție provizorii, iar aproape 4.000 dintre ele au fost încălcate de agresori.

Concluzia analistului economic este clară: violența generează sărăcie, sărăcia alimentează criminalitatea, iar criminalitatea erodează economia.

„Fără intervenții punctuale, nu putem ieși din acest cerc vicios. Educația este cheia”, a conchis Costin Ciora.

CITEȘTE ȘI: Bolojan: „Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”. Guvernul promite intervenții mai rapide și eficiente

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
2
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Digi Sport
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Side view of woman sitting at computer head in hands
Violența online împotriva femeilor crește alarmant în Europa. Avertisment ONU: Este „o oglindă a societății”
banda-politia-nu-treceti
O femeie a murit după ce a fost găsită cu urme de violență într-o grădină din Caraș-Severin. Fiul victimei, căutat de autorități
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre efectele majorării TVA: „Se vor ameliora în următoarele 2-3 luni”. Când are loc relansarea economică a României
oameni pe strada bucuresti calea victoriei 2018
București-Ilfov este zona din UE cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie, arată datele Eurostat
masina de numarat bani
România, tot mai îndatorată: Datoria publică a urcat la 58,9% din PIB în iulie 2025
Recomandările redacţiei
drona
O dronă rusească a survolat teritoriul României. Mesaj RO-Alert...
drona ruseasca in republica moldova
O dronă cu inscripția „Z” a căzut în Republica Moldova. Mai multe...
dfbzdfbFbg
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa vizitează baza Mihail...
Silhouette of an Iranian military unmanned aerial vehicle at sunset
Drona care a zburat prin România aproape două ore ar fi avut...
Ultimele știri
Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
Nicușor Dan invită mediul privat să propună proiecte de lege și soluții concrete. „Încă lipsește partea de guvernanță în statul român”
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în...
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Cât costă actele de vânzare-cumpărare pentru o casă: preţuri actualizate
Digi FM
Brendan Fraser spune că partea a patra din "Mumia" va oferi fanilor ceea ce își doresc: "Am așteptat acest...
Digi Sport
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Tara Reid, detalii cutremurătoare după noaptea în care a ajuns inconștientă la spital: „Medicii mi-au spus că...
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Cu 100.000.000€ datorii, Poșta se joacă cu soarta a 2.400.000 pensii. Ce schimbări va face ministrul muncii?
Digi FM
Programul paradei de 1 Decembrie 2025. Care e traseul. Restricții de circulație
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Macaulay Culkin le reamintește fanilor că și-a schimbat legal numele în 2019. Nimeni nu se aștepta la asta...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu