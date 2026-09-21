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Vizită inopinată a fermierilor la Ministerul Agriculturii. Tanczos Barna, acuzat că refuză dialogul: „Avem probleme grave”

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Tanczos Barna
Tanczos Barna. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Fermierii au anunțat că vor reveni la minister

Reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști au mers luni, fără programare, la Ministerul Agriculturii, în încercarea de a discuta cu ministrul interimar Tanczos Barna. Fermierii susțin că acesta nu a răspuns de aproximativ două luni solicitărilor lor de a organiza întâlniri de lucru și îl acuză că a întrerupt dialogul cu organizațiile din sector. Cum nu au reușit să vorbească cu ministrul, aceștia au anunțat că vor reveni în cursul după-amiezii.

„Ne-am adunat din toate asociațiile locale din România pentru a deschide din nou comunicarea cu Ministerul Agriculturii. În ultimele două luni nu a mai existat comunicare, domnul ministru nu a mai vrut să intre în contact cu noi și, din acest motiv, astăzi am venit într-un mod inopinat aici pentru a lua legătura și a deschide din nou calea de comunicare. Avem probleme grave, care trebuie rezolvate astăzi și nu mai suportă amânare”, a declarat pentru Agro-TV Teofil Dascălu, președintele Forumului APPR.

Acesta a precizat că ministrul interimar nu a fost prezent la discuție, iar reprezentanții organizației au încercat să afle de la cabinetul său când ar putea avea loc o întâlnire.

„Din păcate, dumnealui nu a vrut să fie prezent la această întâlnire. Îl vom aștepta și încercăm să luăm legătura cu cei de la cabinet, pentru a ști când va ajunge”, a adăugat Dascălu.

Alina Crețu, directorul executiv al Forumului APPR, a afirmat că lipsa dialogului cu ministrul interimar a devenit una dintre cele mai mari probleme întâmpinate de fermieri în ultimele luni. Ea a susținut că organizația a transmis propuneri și soluții concrete, dar nu a primit nici măcar un răspuns la solicitările de întâlnire.

„Provocarea cea mai mare pe care au avut-o fermierii în aceste luni este faptul că ministrul Tanczos Barna a refuzat orice dialog cu Forumul Agricultorilor și, în general, cu organizațiile de fermieri. Este trist că ne ascundem în spatele unui interimat fără a fi dornici să comunicăm cu organizațiile de fermieri, organizații care, de cele mai multe ori, s-au arătat deschise și au venit cu soluții. Nu suntem una dintre organizațiile care au bătut cu pumnul în masă. De fiecare dată am venit cu propuneri, cu soluții concrete. Este pentru prima dată când un ministru al Agriculturii, fie el și interimar, nu a venit cu răspunsuri, în primul rând la solicitarea de a avea întâlniri de lucru cu dumnealui. Este important ca un ministru să fie aici de fiecare dată când este nevoie de dumnealui”, a declarat aceasta.

Fermierii au anunțat că vor reveni la minister

Reprezentanții Forumului APPR au mers la sediul ministerului fără să știe dacă Tanczos Barna se afla în instituție, în speranța că ministrul interimar îi va primi pentru o discuție.

Cum întâlnirea nu a avut loc, fermierii au plecat, dar au anunțat că vor reveni luni după-amiază pentru a încerca din nou să discute cu ministrul Agriculturii.

„Sperăm să avem o întâlnire cu domnul ministru”, au transmis membrii organizației.

Editor : A.D.

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