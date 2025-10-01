Live TV

Volumul de lemne de foc pregătit de Romsilva pentru populație în 2025: cât costă metrul cub

FOTO_ROMSILVA_LEMNE_PENTRU_FOC
Prețul lemnului variază în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare. Sursa foto: Romsilva
Cât costă un metru cub de lemne

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a anunțat miercuri că pune la dispoziția populației, în acest an, aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț de bază similar cu cel practicat anul trecut.

În primele opt luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1.214.251 metri cubi de lemn pentru foc, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Prețul mediu a fost de 286 lei pe metrul cub, fără TVA.

Regia precizează că în 2025 se va menține volumul de aproximativ 2 milioane de metri cubi, constant în ultimii ani, provenit din stocurile existente și din lucrările de recoltare.

În funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, prețul lemnului variază între 150 lei/metru cub și 600 lei/metru cub pentru lemnul livrat din depozite.

Persoanele interesate trebuie să se adreseze ocoalelor silvice din zona de domiciliu, care îi vor îndruma către locațiile unde există lemn disponibil, în funcție de stocuri și solicitări. Cumpărătorii pot solicita informații direct de la personalul silvic, pădurari, șefi de districte, maiștri sau tehnicieni. Cererea de cumpărare se face printr-o solicitare depusă la ocolul silvic sau direct la gestionarii de masă lemnoasă.

Unele ocoale silvice oferă, contra cost, și servicii suplimentare: transport la domiciliu, secționare sau despicare a lemnului. În anumite subunități este disponibil și lemn vrac, ambalat în saci sau paletizat. În premieră, Romsilva anunță că oferă lemn pentru foc și prin magazinul online romsilva.store, pentru a facilita accesul populației la această resursă.

Regia recomandă tuturor cumpărătorilor să solicite documentele legale de proveniență (aviz de însoțire, factură fiscală sau bon fiscal), indiferent de sursa de achiziție.

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului, precum și alte păduri aflate în diverse forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile statului aflate în administrarea Romsilva sunt certificate pentru management forestier durabil, conform standardelor internaționale, precizează instituția.

