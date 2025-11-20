Live TV

Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9% în 2025. „Se repară mult, dar proiectele noi stagnează și prețurile locuințelor urcă”

Andreea Dobra Data publicării:
tower cranes on a construction site
Sursa: gettyimages
Din articol
De ce a explodat activitatea în septembrie Efectele economice: locuri de muncă, taxe și presiune pe buget

Volumul lucrărilor de construcţii a avut în primele nouă luni ale anului un avans de 9,3%, potrivit datelor publicate de Institutului Național de Statistică (INS). Creșterea vine în special din lucrările de întreținere și reparații, în timp ce construcțiile noi au avansat mult mai lent, cu doar 1,2%. Antoanela Comșa, Deputy CEO într-o companie de dezvoltare imobiliară, a explicat pentru redacția Digi24.ro de ce creșterea este firească, dar și ce riscuri ascunde.

INS arată că luna septembrie a fost mult mai activă decât august, cu o creștere de 17,8% a volumului total al lucrărilor de construcții.

Avansul a fost vizibil la toate categoriile: întreținere și reparații curente, care au urcat cu peste 28%, lucrări de construcții noi, aflate în creștere cu aproape 16%, și reparații capitale, cu peste 13%.

Creșteri au fost raportate și la clădirile rezidențiale și nerezidențiale, dar și la construcțiile inginerești.

„Era logic să crească volumul lucrărilor în această perioadă. Sunt multe investiții în derulare, inclusiv proiecte prin PNRR sau susținute de stat. În plus, lunile de la primăvară la toamnă sunt cele mai potrivite pentru construcții, și toată lumea încearcă să avanseze cât mai mult înainte de venirea iernii”, a explicat Antoanela Comșa.

De ce a explodat activitatea în septembrie

Creșterea semnificativă din septembrie se explică și prin ritmul în care constructorii își organizează activitatea.

„Noi începem mult lucrări în septembrie și octombrie, pentru că putem finaliza structurile până în primăvară. Tehnologia ne permite să lucrăm și iarna la partea de structură, dar finisajele și instalațiile sunt mult mai ușor de executat pe vreme caldă. Este posibil ca multe proiecte deja începute să fi accelerat exact în luna septembrie, ceea ce a dus la această creștere față de august”, a explicat Comșa, pentru Digi24.ro.

Comparând septembrie 2025 cu septembrie 2024, creșterea totală este de 8,2%.

Diferențele pe categorii, însă, sunt mari: reparațiile capitale au crescut cu peste 60%, în timp ce lucrările noi au avansat lent, iar reparațiile curente au înregistrat chiar o scădere.

„Mulți dezvoltatori au pus pe pauză proiectele noi pentru că nu știau dacă vor exista finanțări. Autoritățile au anunțat că unele lucrări neîncepute nu vor mai primi fonduri. Iar dacă nu ai bugetul asigurat până la capăt, nu are sens să începi. O lucrare abandonată se degradează și generează pierderi”, a explicat aceasta.

Această reorientare către reparații și modernizări are efecte directe asupra pieței locuințelor. „Dacă sunt mai puține proiecte noi, cererea se mută pe ceea ce există deja, iar prețurile cresc. Vedem o majorare de aproximativ 20% a prețului locuințelor față de anul trecut”, a transmis Comșa.

Efectele economice: locuri de muncă, taxe și presiune pe buget

Sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai importante pentru economie, iar orice schimbare în ritmul lucrărilor are consecințe în lanț.

„Construcțiile au un aport uriaș la PIB. Când se lucrează, statul încasează TVA, impozit pe profit și contribuții. Când se vând locuințe, din nou intră bani la buget. Dar dacă proiectele se opresc, companiile nu mai pot susține costurile, reduc numărul de muncitori și apar șomeri. Asta pune presiune pe bugetul statului prin ajutoarele sociale”, a avertizat Antoanela Comșa.

Ea a subliniat că sectorul construcțiilor nu funcționează singur, ci susține o întreagă rețea economică: „Dacă nu se mai comandă materiale, producătorii sunt afectați. Dacă nu se angajează muncitori, scad veniturile din taxe. Iar când economia nu încasează cât trebuie, toată lumea resimte acest lucru.”

Chiar dacă INS raportează o creștere solidă a activității în primele nouă luni ale anului, dinamica pieței arată o schimbare importantă: se lucrează mai mult la reparații și modernizări, dar se construiesc mai puține proiecte noi.

„Dacă finanțările rămân incerte, proiectele noi vor fi tot mai puține, iar prețurile locuințelor vor continua să urce. În plus, piața muncii ar putea suferi dacă investițiile se reduc. Orice creștere din statistici trebuie privită în context. Dacă nu există continuitate și predictibilitate, sectorul devine vulnerabil”, este concluzia Antoanelei Comșa. 

CITEȘTE ȘI: Salariul mediu net a ajuns la 5.443 de lei în septembrie. Expert: „Salariile cresc pe hârtie, dar prețurile mănâncă diferența”

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Digi Sport
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horațiu Potra.
Horațiu Potra este adus sub escortă în România. Șeful mercenarilor a...
klaus iohannis face declaratii
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2024 - ALIANTA DREAPTA UNITA - LANSARE CAN
Scandal după noul sondaj din București. Drulă: „Ciprian, nu așa! Se...
Proteste FSLI
Proteste în fața Ministerului Educației. Profesorii se tem de noi...
Ultimele știri
Proiectul privind pensiile magistraților va fi trimis azi spre avizare la CSM. Când ar urma Guvernul să-și asume răspunderea
O fată de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere, în București. Poliţia face percheziţii
Robert Sighiartău și Ionuț Pucheanu, despre răzgândirea lui Grindeanu pe tema tăierilor din instituții: „O problemă de credibilitate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
KF51 Panther
Finlanda ia în calcul cumpărarea de noi tancuri, deși a luat recent Leopard 2. Aceleași blindate ar fi fost propuse și României
Travel Destination Berlin: Cafes
Nota de plată virală pentru o cafea și un croissant, în Capitală. Experiment Digi24
cabinet medical
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii: „Închipuiți-vă ce mai rămâne”
lukoil-petrotel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
femeie care verifica preturile pe bonul fiscal dupa ce a facut cumparaturi
Eurostat: România a fost şi în octombrie statul membru UE cu cea mai ridicată inflaţie
Partenerii noștri
Pe Roz
„Smaraldul” britanic. Prințesa Kate, răvășitoare într-o rochie verde care i-a îmbrățișat perfect silueta...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu a spus ce adversar vrea să evite...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Cât costă să mănânci două sarmale la Târgul de Crăciun de la Sibiu. Cât scoți din buzunar pentru un prânz...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
Pro FM
Anna Kournikova mai are puțin și naște al patrulea copil. Ea și Enrique Iglesias sunt nerăbdători: "Pregătiți...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
7 moduri de a-ți proteja datele personale, potrivit experților în securitate online: "Când un produs e...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
O poveste de iubire ca-n filme. Catherine Zeta Jones și Michael Douglas, la 25 de ani de căsnicie. „Te iubesc...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...