Proiectul de lege care ar permite firmelor să deducă din impozitul pe profit vouchere de vacanță de până la 1.600 de lei este contestat de Confederația Patronală Concordia. Potrivit acesteia, facilitatea ar avantaja doar o parte dintre angajații din mediul privat și ar putea reduce fondurile destinate organizațiilor neguvernamentale, deoarece ar folosi același plafon fiscal ca sponsorizările.

Măsura inclusă în proiectul de lege care le-ar permite firmelor să scadă din impozitul pe profit voucherele de vacanţă de până la 1.600 de lei, folosite exclusiv în România, nu este echitabilă, pentru că de aceasta ar beneficia doar o parte a angajaţilor din mediul privat, în timp ce angajaţii din firmele mici, din sectorul public şi din ONG-uri ar rămâne pe dinafară, atrage atenţia Confederaţia Patronală Concordia.

Potrivit unui comunicat de presă al organizaţiei, ideea de a stimula turismul intern este bună şi necesară, însă problema o reprezintă sursa banilor: deducerea ar intra în acelaşi plafon folosit, la ora actuală, pentru sponsorizări.

„Concordia susţine nevoia unor soluţii care să stimuleze creşterea sectorului turistic din România, inclusiv prin vouchere de vacanţă ca instrument de relansare a turismului intern, dar se opune propunerii legislative care ar finanţa această facilitate din plafonul fiscal destinat sponsorizărilor şi mecenatului. Concordia cere o strategie separată, cu un plan de acţiuni, cu obiective măsurabile şi un buget asumat. Proiectul de lege le-ar permite firmelor să scadă din impozitul pe profit voucherele de vacanţă de până la 1.600 de lei, folosite exclusiv în România. Ideea de a stimula turismul intern este bună şi necesară. Problema este sursa banilor: deducerea ar intra în acelaşi plafon folosit astăzi pentru sponsorizări (...) Măsura nu este nici echitabilă. De ea ar beneficia doar o parte a angajaţilor din mediul privat, cei din companiile profitabile, în timp ce angajaţii din firmele mici, din sectorul public şi din ONG-uri ar rămâne pe dinafară. În plus, o schimbare fiscală făcută fără analiză de impact şi fără consultarea celor afectaţi trimite încă un semnal de impredictibilitate”, se arată în comunicat.

Totodată, patronatele sunt de părere că, astăzi, un voucher de 1.600 de lei îi reduce firmei impozitul cu aproximativ 256 de lei, iar în contextul propus, compania ar plăti cu 1.600 de lei mai puţin impozit pentru fiecare voucher.

„Practic, statul ar plăti vacanţa din banii destinaţi organizaţiilor non-guvernamentale. Nu există, însă, niciun calcul privind costul pentru buget şi nicio estimare a impactului măsurii (...) Pentru multe companii, sponsorizarea este principalul instrument prin care sunt susţinute proiecte de sănătate, educaţie sau sprijin pentru copii şi familii ori comunităţi aflate în dificultate. Companiile fac acest lucru pentru că statul nu are buget să le susţină. Multe dintre aceste proiecte au fost construite în ani, împreună cu organizaţii neguvernamentale care, potrivit Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), asigură aproximativ 45% din serviciile sociale din România. Dacă banii se mută spre alte destinaţii, aceste servicii şi intervenţii sociale, de care beneficiază unele dintre cele mai vulnerabile comunităţi, ar pierde finanţare, iar presiunea ar ajunge tot la bugetul public”, notează sursa citată.

În acest context, Concordia propune retragerea proiectului de lege şi identificarea unei facilităţi dedicate voucherelor de vacanţă, ca parte dintr-un pachet de stimulare a serviciilor turistice din România, separată de plafonul pentru sponsorizări.

Confederaţia Patronală Concordia reprezintă 22 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti şi este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel naţional.

Cu o contribuţie de 30% din PIB şi aproape jumătate de milion de angajaţi în peste 5.000 de companii mari şi mici, cu capital românesc şi străin, entitatea este membră a BusinessEurope, Organizaţia Internaţională a Angajatorilor (IOE) şi Business at OECD (BIAC).

Editor : M.I.