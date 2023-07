Zahărul şi cartofii s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Doar uleiul s-a ieftinit (INS)

Zahărul şi cartofii sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în timp ce uleiul este singurul aliment care s-a ieftinit, arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică.

Preţul zahărului a fost cu 55% mai mare în luna iunie a acestui an decât în iunie 2022, cel al cartofilor a urcat cu 32,46%, legumele şi conservele de legume s-au scumpit cu 31,83%, iar untul cu 30,49%.

Preţul uleiului a scăzut, în ritm anual cu 8,17%.

Faţă de luna mai a acestui an, cel mai mult s-au scumpit carnea de porc (plus 3,25%) şi de vacă (plus 1,51%), conservele şi produsele din peşte (plus 1,49%) şi berea (plus 1,35%), potrivit datelor INS, consultate de Agerpres.

Pe de altă parte, cartofii au fost mai ieftini cu 5,38% în iunie faţă de mai 2023, fructele proaspete au avut un preţ mai mic cu 4,58%, iar legumele şi conservele s-au ieftinit cu 3,66%.

Combustibilii și curentul s-au ieftinit

La capitolul mărfuri nealimentare, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit energia termică, cu 23,82%, detergenţii - 18,48% şi articolele de igienă şi cosmetice - 16,72%.

În ultimul an combustibilii s-au ieftinit cu 10,78%, iar medicamentele cu 4,62%.

Faţă de luna precedentă, în iunie cărţile, ziarele şi revistele au costat mai mult cu 3,22%, detergenţii au consemnat un plus de 1,95%, iar lacurile şi vopselele de 1,53%.

Potrivit datelor INS, energia electrică a fost mai ieftină cu 1,33%.

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele în sectorul aerian - plus 37,32%, apă, canal, salubritate - 21,46% şi CFR - 21,18%.

În iunie faţă de mai, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte plata cazării în unităţi hoteliere - 1,69%, cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul - 1,39% şi igiena şi cosmetică - 1,3%. În sectorul aerian tarifele s-au redus cu 0,25%.

Inflația rămâne peste 10%

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor în luna iunie a acestui an, la 10,3%, de la 10,64% în mai, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 17,88%, cele nealimentare cu 4,84%, iar serviciile cu 11,5%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate joi.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, în luna iunie 2023 comparativ cu luna mai 2023 este 100,47%. Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 9,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2022 - iunie 2023) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2021 - iunie 2022) determinată pe baza IAPC este 12,5%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit ascendent la 7,1% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a menţinut estimarea de 4,2% pentru sfârşitul lui 2024, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.