Zeci de țări vor elibera o cantitate record de petrol din rezervele de urgență, pe fondul creșterii prețurilor

Data publicării:
pret petrol global sonde
Imagine cu caracter ilustrativ.

Zeci de țări au convenit să elibereze o cantitate record de petrol din rezervele lor de urgență pentru a atenua criza de aprovizionare și creșterea rapidă a prețurilor. Cele 32 de state membre ale Agenției Internaționale pentru Energie vor pune pe piață aproximativ 400 de milioane de barili, într-o intervenție fără precedent pe piața petrolului.

Cele 32 de state membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) vor elibera 400 de milioane de barili, pentru a face față unor provocări pe care IEA le-a descris drept „fără precedent ca amploare”.

Războiul cu Iranul a făcut ca exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, să se oprească aproape complet, iar producția din regiune să scadă. Prețul petrolului este cu peste 25% mai mare de la începutul conflictului, iar experții spun că intervenția IEA ar reprezenta doar o soluție pe termen scurt.

Cantitatea care urmează să fie eliberată este mai mult decât dublul precedentului record, stabilit după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022. Totuși, aceasta ar acoperi doar aproximativ trei sau patru zile din consumul global de petrol sau aproximativ două săptămâni din volumul care ar fi transportat în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz.

Țările membre și asociate ale IEA reprezintă două treimi din producția globală de energie și 80% din consumul mondial. Toate statele membre ale IEA sunt obligate să păstreze rezerve de petrol echivalente cu 90 de zile de consum intern, pentru a face față unor eventuale perturbări globale.

În total, membrii organizației dețin peste 1,2 miliarde de barili în stocuri de urgență, la care se adaugă încă 600 de milioane de barili în stocuri ale industriei păstrate la solicitarea guvernelor. Petrolul nu este depozitat într-un singur loc. De exemplu, companii precum Shell și BP păstrează stocuri în terminale și rafinării din Regatul Unit, iar unele cantități depozitate în alte locuri pot fi, de asemenea, incluse în calculul rezervelor.

Eliberarea rezervelor nu înseamnă că o cantitate mare de petrol nou începe imediat să circule pe piață. În schimb, producătorii vor pune la dispoziția rafinăriilor cantități mai mari de petrol pentru comandă, însă analiștii din domeniul energiei au declarat pentru BBC că există o lipsă de capacitate de rafinare.

O altă problemă a utilizării rezervelor este faptul că această măsură nu poate fi repetată la nesfârșit. „Odată ce le eliberezi, ele nu mai există”, a declarat Nick Butler, fost director de strategie la BP.

