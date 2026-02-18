Live TV

Video Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații. Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii

Data publicării:
Pripiat
Abia la 36 de ore de la dezastru au început evacuările în Pripiat, o localitate cu 50.000 de locuitori, situată la un kilometru şi jumătate de centrală. Sursa foto Profimedia Images

Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl nu s-au oprit la generația celor expuși în mod direct. Cercetătorii au descoperit modificări genetice și la copiii celor care au intrat în contact cu radiațiile după accidentul din 1986. Este pentru prima dată când se stabilește în mod clar o astfel de legătură de la o generație la alta. 

„România se numără printre țările cele mai afectate de norul radioactiv, care și-a schimbat brusc direcția din nordul Europei spre țara noastră. Efectele dezastrului de la Cernobîl se resimt și astăzi.

La aproape 4 decenii de la accidentul nuclear, oamenii de știință arată că persoanele ale căror tați au fost expuși la radiații prezintă modificări genetice. Cercetătorii au analizat ADN-ul a peste 1.500 de copii proveniți din familii expuse și neexpuse la radiații.

Rezultatele arată că, în cazul copiilor ai căror părinți au lucrat în zona contaminată, apar mai des anumite mutații genetice grupate. Asta confirmă că radiațiile pot afecta materialul genetic al părinților.

Totuși, specialiștii spun că riscul pentru sănătatea copiilor rămâne scăzut. Aceștia nu prezintă o probabilitate mai mare de îmbolnăvire, iar șansele ca aceste mutații să provoace boli sunt mici.

Studiul confirmă, pentru prima dată, că efectele radiațiilor se pot transmite între generații, dar cercetătorii subliniază că impactul asupra sănătății este limitat”, relatează jurnalista Maria Coman.

Pe 26 aprilie 1986, când Ucraina mai făcea parte din Uniunea Sovietică, un reactor al centralei Cernobîl, situată la circa o sută de kilometri nord de Kiev, a explodat.

În mai puţin de două zile, norul care purta particule radioactive, de 200 de ori mai puternice decât bombele atomice de la Hiroshima şi Nagasaki, a cuprins tot nordul Europei.

Bilanțul inițial al sovieticilor a fost, inițial, de doi morți - doi ingineri care au fost prinși în explozia inițială. Ulterior, bilanțul a fost revizuit pentru a-i include și pe ceilalți ingineri și pompieri care au fost contaminați cu doze fatale de radiație și au murit, apoi, din cauza Sindromului Iradierii Acute - în total, Uniunea Sovietică a recunoscut un bilanț de doar 31 de morți.

Accidentul nuclear, considerat cel mai grav din istorie, a contaminat vaste zone, în special în Ucraina, Belarus şi Rusia. O mare parte din Europa a suferit de asemenea de pe urma unor precipitaţii radioactive.

În ciuda încercărilor sovieticilor de a ascunde și mușamaliza, amploarea evident mult mai mare a dezastrului a devenit un subiect de dezbatere printre experți. Peste 300.000 de oameni au fost evacuaţi din zonele contaminate. 6,6 milioane de oameni au fost expuşi radiaţiilor. 6.000 de cazuri de cancer tiroidian au fost raportate până în 2005, în special în rândul copiilor şi adolescenţilor.

Totuși, cel mai amplu studiu despre Cernobîl, publicat de Academia de Ştiinţe din New York în 2013 şi redactat de trei prestigioşi oameni de ştiinţă, a arătat că 985.000 de oameni au murit, majoritatea de cancer.

 

