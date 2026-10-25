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Video Eficiența statului, criticată chiar de propriii angajați. 7 din 10 bugetari spun că banii publici sunt risipiți

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Un studiu recent arată că 7 din 10 bugetari consideră că banii publici sunt risipiți. Cea mai mare parte reclamă proiecte fără utilitate clară, inițiate doar pentru a cheltui bugetele disponibile sau pentru a îmbunătăți imaginea autorităților. În plus, potrivit studiului, angajații nu văd efecte clare nici în privința banilor investiți în modernizarea administrației. 

Puțin peste 30% dintre bugetari spun că investițiile au adus schimbări în instituțiile în care lucrează, precum sedii modernizate, dotări noi sau procese administrative îmbunătățite. Restul au observat doar schimbări parțiale, sub nivelul așteptărilor, iar unii chiar spun că rezultatele sunt inexistente. Banii au fost cheltuiți, dar nu se vede pe ce.

În ce privește risipa publică, angajații din sectorul public spun că cei mai mulți se duc pe contractele de consultanță. Apoi, păstrarea unor posturi fără o utilitate clară, platformele digitale slab concepute, care nu funcționează, dotări inutile sau proiecte de modernizare doar pentru imagine.

Cei mai mulți respondenți mai susțin că numeroase achiziții se fac doar pentru a justifica cheltuirea unor bugete. Peste 50% spun că fenomenul este prezent în mare sau foarte mare măsură în sectorul public.

Dacă mergem mai departe, o altă problemă este modernizarea doar pe hârtie. 6 din 10 bugetari consideră că se fac lucrări care arată bine în prezentări, dar fără rezultate reale. În plus, peste 30% mai consideră că instituțiile cheltuiesc ocazional bani pentru imagine, nu pentru nevoile reale ale societății.

Sondajul a fost realizat de centrul de formare APSAP, care organizează cursuri de pregătire inclusiv pentru angajații din sectorul public. Studiul a fost publicat în octombrie, însă datele au fost culese din martie și până în mai anul acesta, din rândul a 2.169 de angajați.

Editor : I.B.

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