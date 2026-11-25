Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că Luca Niculescu este „prim-ministrul PSD-ului”, iar Nicușor Dan este „în cârdășie cu PSD”. Ea susține că perioada în care a fost în funcție Guvernul Bolojan a fost „dureroasă, sângeroasă”, deși afirmă că are „mare încredere” în președintele PNL. „Este și creația mea, că am fost primul candidat care l-a propus ca prim-ministru”, susține Lasconi.

„Aș vrea să mă exprim după șase luni măcar. Nu a intrat acum... și deja îi dau una peste ceafă. Cred că este prim-ministrul PSD-ului. Eu nu vreau să vorbesc de rău un om care nu știu ce livrează. Eu cred că PSD-ul este la butoane, pentru că Nicușor Dan este în cârdășie cu PSD.

Trebuie să se laude măcar cu o chestie în 2028, trebuie să facă și ei ceva bun”, spune Elena Lasconi.

Fostul candidat la prezidențiale susține că perioada în care a fost în funcție Guvernul Bolojan a fost „dureroasă, sângeroasă”.

„Ilie Bolojan, ca și dumneavoastră, ca și mine, suntem creația lui Dumnezeu. Dar, numărul doi, este creația lui, prin faptele lui și prin munca lui. În al treilea rând, este și creația mea, că am fost primul candidat care l-a propus ca prim-ministru. Am mare încredere în Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a nimerit prim-ministru în cea mai nenorocită perioadă de după Revoluție. Și a trebuit să facă niște lucruri, care m-au deranjat și pe mine, că mi-au lovit comunitatea. Mi-a tăiat din pix niște proiecte: două blocuri-turn, eficientizare energetică, autobuze, microbuze electrice și așa mai departe. Și am amendat chestia asta, pentru că ar fi trebuit să fie făcută analiză pe fiecare UAT în parte. Dar, am mare încredere în omul ăsta că ar putea să construiască împreună cu USR o alianță care să rupă în 2028”, afirmă Elena Lasconi.

Editor : Alexandru Costea