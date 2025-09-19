Live TV

Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică

ambulanta 112
Foto Shutterstock

Caz șocant la o școală din Iași. O elevă de clasa a VII-a fost luată cu ambulanța de la cursuri după ce ar fi consumat țigări electronice. Există suspiciunea că dispozitivul conținea substanțe interzise. Polițiștii au deschis o anchetă.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) au demarat o anchetă în cazul unei eleve de clasa a VII-a, de la o şcoală gimnazială din municipiul reşedinţă, care a ajuns la spital după ce a fumat dintr-o ţigară electronică fără să ştie că în ea se aflau substanţe cu efect psihoactiv.

„Pe 17 septembrie, directorul unităţii de învăţământ a anunţat ISJ că a fost apelat serviciul 112 deoarece unui copil i s-a făcut rău. A intervenit asistenta medicală din unitate, au fost sunaţi şi părinţii şi a venit ambulanţa. În contextul identificat, directorul unităţii a solicitat şi ajutorul Biroului de Siguranţă Şcolară şi al Poliţiei, care fac verificări”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISJ Iaşi, Antonina Bliorţ.

Reprezentanţii IPJ Iaşi au confirmat că, în prezent, se fac cercetări, fără a furniza mai multe informaţii.

