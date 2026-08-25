Elon Musk, avertisment sumbru: „Umanitatea nu va mai putea controla inteligența artificială”

Elon Musk, cel mai bogat om al lumii crede că inteligenţa artificială va deveni, la un moment dat, atât de avansată, încât omului îi va fi imposibil să o mai controleze, potrivit News.ro.

Aceasta este doar una dintre declaraţiile tranşante pe care Elon Musk le-a făcut în primul discurs ţinut în faţa angajaţilor Cursor AI, companie pe care a cumpărat-o recent.

Din cauză că omenirea nu va putea controla AI-ul, Musk spune că este important ca SpaceXAI să construiască o tehnologie care să realizeze acest control automat, înaintea companiilor rivale.

SpaceXAI este unul dintre marii producători de modele lingvistice, astfel că Elon Musk este, în acelaşi timp, îngrijorat şi interesat financiar de evoluţia acestei tehnologii.

În acelaşi discurs, Musk a recunoscut că Grok, modelul lingvistic dezvoltat SpaceXAI, se află acum mult în urma concurenţei ca nivel de performanţă.

Conform acestuia, Anthropic este liderul detaşat al acestei pieţe în prezent. Lansate în urmă cu mai multe luni, modelele Mythos sunt considerate cele mai bune, neavând încă un concurent de acelaşi nivel.

SpaceXAI a cumpărat recent, cu 60 de miliarde de dolari, Cursor AI, care deţine o platformă avansată de programare autonomă, cu ajutorul AI-ului. Scopul evident al achiziţiei este îmbunătăţirea abilităţilor de programare ale AI-ului Grok, dar şi accesul la specialişti şi putere suplimentară de calcul.

Editor : C.L.B.