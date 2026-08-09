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Video Emil Boc, reacție nervoasă după cazul ambulanței atacate în județul Cluj. „Trebuie luate măsuri urgente”

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Emil Boc.
Emil Boc. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reacționat în urma atacului care a avut loc asupra unei ambulanţe în judeţul Cluj și susţine că e nevoie de încurajarea educaţiei, pentru ca oamenii să nu mai considere realităţi nişte informaţii propagate pe reţelele sociale. Boc mai spune că este nevoie urgent de un control al conţinutului online.

„Cu toți am fost scârbiți astăzi când am văzut acest act de violență asupra unei ambulanțe. Ei, cei care salvează vieţile noastre să fie atacaţi de către ignoranţi, de oameni violenţi, de oameni lipsiţi de responsabilitate! Dincolo de actul de netolerat de violenţă, care e de condamnat şi pedepsit ca atare - sub nicio formă violenţa nu are ce exista în spaţiul public sau privat, şi felicit autorităţile statului că şi-au făcut imediat datoria cu profesionalism – dincolo însă de condamnarea şi de pedepsirea exemplară a acestui act de violenţă trebuie să reflectăm asupra unor probleme din societatea românească”, transmite Emil Boc, duminică seară, într-un mesja video postat pe Faceboook.

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Fostul prim-ministru atrage atenţia asupra unor realităţi precum „ignoranţa, lipsa de educaţie” a unora care nu au „gândirea critică şi capacitatea minimală, educaţională” de a distinge între realitate de fals. În acest context, el consideră că, mai mult ca oricând, educaţia trebuie încurajată şi „susţinută, prin orice mijloace posibile”, aceasta fiind o metodă de a lupta împotriva extremismului, populismului şi violenţei.

Emil Boc afirmă că trebuie avută în vedere şi educaţia cu privire la reţelele sociale, în aşa fel încât oamenii să facă diferenţa între realitate şi ficţiune, el spunând că educaţia digitală devine o „necesitate” la orice vârstă.

Boc susţine că este nevoie de un control al algoritmilor de inteligenţă artificială şi al conţinutului, iar aceste aspecte ar trebui să intre în atenţia legiuitorilor la nivel naţional şi european, „pentru a avea un spaţiu virtual ferit de asemenea pericole”.

„Trebuie cu adevărat reglemenat conţinutul de pe reţele sociale. Nu cred că interzicerea este soluţia, oricând se vor găsi soluţii de a evita ceea ce interzici, dar de a controla conţinutul informaţiilor din reţele sociale, pentru a nu fi spuse tot felul de prostii, fantezii, incitări la violenţă sau de altă natură este responsabilitatea proprietarilor platformelor digitale”, mai spune primarul municipiului Cluj-Napoca.

El consideră că astfel de măsuri „nu mai trebuie amânate şi trebuie urgent să fie implementate”.

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”.

Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart şi a fost operat.

Ministerul Sănătăţii condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media, solicitând instituţiilor cu competenţe fermitate maximă.

Poliţiştii au identificat mai multe persoane implicate în atac, până în prezent, trei tineri, cu vârste de 18, 22 şi 24 de ani, toţi din comuna Recea-Cristur, fiind reţinuţi pentru 24 de ore.

Editor : C.L.B.

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