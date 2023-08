"Era pe gânduri. Când m-am uitat în spate, era deja în aer". Fată de 16 ani, salvată din râul Someș. Salvatorii au făcut lanț uman

O adolescentă de 16 ani din Satu Mare a fost salvată, joi după-amiaza, din apa râului Someș. Potrivit PresaSM, tânăra s-ar fi aruncat de pe un pod. Alertați prin 112 de martori, salvatorii au făcut lanț uman ca să o scoată pe fată din apă.

Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 15:30, în Satu Mare. Un apel la 112 anunța că o fată de 16 ani s-ar fi aruncat în apa râului Someș de pe Podul Golescu din oraș.

"Am trecut pe Podul Golescu, pe lânga ea, cu tatăl meu, și fata era pe gânduri. Când m-am uitat în spate fata era deja în aer. Tatăl meu a chemat poliția. Și am fugit să găsim fata. Am stat de vorbă cu ea până au venit polițiștii și medicii, ca să o scoată din apă", a povestit Denis pentru sursa citată.

"De urgență s-a deplasat un echipaj format dintr-un ofițer, opt subofițeri cu o autospecială de primă intervenție și comandă respectiv cu barca pneumatică. Victima aflată în apropierea malului a fost scoasă din apă, formându-se un lanț uman între echipajele prezente. La salvarea acesteia au participat pompierii, poliția, precum și jandarmii", au transmis reprezentanții ISU Satu Mare.

O adolescentă de 16 ani a fost salvată din apa râului Someș. Sursa foto: PresaSM Deschide galeria foto

"Am și acum pielea de găină. Pompierii și jandarmul s-au aruncat pur și simplu în apă, fără să se gândească la propria siguranță, ca să salveze fata. Dacă asta nu înseamnă eroism, atunci nici nu mai știu ce să spun. Niciodată nu am văzut atâta dăruire, să îți riști propria viață pentru a o salva pe a altuia. Acești oameni sunt niște îngeri!”, a spus un martor pentru PresaSM.

Tânăra a fost predată conștientă echipajului medical TIM și transportată la Spitalul Județean Satu Mare. Nu se cunosc încă motivele care au determinat-o pe adolescenta de 16 ani să recurgă la acest gest.