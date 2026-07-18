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Video Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile

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Alarma a fost dată de tatăl tinerei, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Escapada la munte în doi, pe care Izabela și Vlad și-o programaseră pentru această săptămână, s-a transformat într-un fiasco pentru tânărul cuplu din București. Au aflat întâmplător, de la un paznic din Parcul Național Retezat, că figurau pe lista „persoanelor dispărute” a Poliției, de aproape două zile. Tinerii fuseseră campați la Gura Apelor, într-o zonă fără semnal, timp în care zeci de polițiști și salvamontiști refăceau traseul parcurs de aceștia, pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. După întreaga pățanie, tinerii și-au întrerupt drumeția și s-au întors acasă, la familie. 

Alarma a fost dată de tatăl tinerei, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, încă de miercuri după-amiază, și nici cu soțul acesteia. Rudele le-au spus autorităților că cei doi voiau să meargă în excursie pe Transalpina.

„Eu vorbisem cu mama mea când eram în Hunedoara, în ziua de miercuri, și spuneam că ne căutăm cazare și că nu știam exact unde vrem să ne cazăm. Voiam să mergem în Munții Retezat și ne-am hotărât să urcăm până la lacul propriu-zis, până la Gura Apelor. Am rămas campați la lac timp de două zile”, povestește Vlad Anastasescu.

Două zile în care autoritățile și familia se gândeau la ce e mai rău.

„După ce au fost dați dispăruți, polițiștii au verificat camerele de supraveghere pentru a reface traseul tinerilor, iar salvamontiștii au verificat zona montană din județul Hunedoara”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină, nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa-Sebeș sau Voineasa-Rânca, și-ar fi facut excursia. Am făcut verificări, am căutat corturi, mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi”, explică șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu.

„Cei doi au fost identificați miercuri, 15 iulie, în jurul orei 15:00, pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din orașul Călan, iar ulterior au fost identificați și pe camerele de supraveghere din municipiul Hunedoara, în aceeași zi, în jurul orei 16:00, intrând în parcarea unui hypermarket”, a explicat Iulia Nistor, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

Cei doi tineri au fost găsiți la barajul Gura Apelor din Munții Retezat, la 70 de kilometri de Hunedoara.

„Am văzut că se uita cineva la noi mai insistent, era un paznic din parcul Național Retezat și a venit cu telefonul la noi, cu o poză și a zis: 'Nu sunteți voi ăștia?'. Și zic: 'Ba da, dar ce? Suntem dați în urmărire generală?!' și zice: 'Nu, sunteți la dispăruți'. Soția zice: 'OK, dați-mi și mie... Dumneavoastră aveți semnal aici?'. Și și-a sunat părinții, să-i calmeze”, mai spune tânărul.

Ulterior, tânărul a postat două poze pe rețelele sociale, prin care a explicat că în zona în care au fost nu au avut semnal.

„Întotdeauna, e bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii sau sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, ca într-o anumită situație, echipele de salvare să aibă arie de cautare mai restrânsă și să intervină mult mai repede”, recomandă Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.

Tinerii și-au întrerupt drumeția și s-au întors în București.

Editor : Izabela Zaharia

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