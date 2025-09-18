Escrocherie de proporții în Gorj: O femeie bolnavă de cancer a fost înşelată cu 235.000 de lei de un fost coleg de muncă

O femeie bolnavă de cancer din Gorj a fost păcălită cu 235 de mii de lei de un fost coleg de muncă. Bărbatul a contactat-o telefonic și a pozat în polițist, avocat și judecător în Ungaria, spunându-i că pe numele ei a fost deschisă o firmă și riscă probleme penale.

Femeia înșelată și bărbatul suspectat se cunosc. Locuiesc în comune învecinate, pe raza județului Gorj și au lucrat împreună în Ungaria.

„La data de 16 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de o femeie de 45 de ani, din comuna Urdari, cu privire la faptul că în perioada noiembrie 2024 – septembrie 2025, un tânăr de 29 de ani, din comuna Plopşoru ar fi indus-o şi menţinut-o în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase, în sensul că acesta ar suferi de anumite afecţiuni medicale, dar şi cu privire la faptul că femeia ar fi administratorul unei societăţi comerciale, înregistrată în Ungaria, care ar avea probleme cu legislaţia penală”, a transmis Poliţia judeţeană Gorj.

Pentru că îi cunoștea situația personală a femeii, tânărul a profitat de acest lucru. El știa că ea suferă de o boală incurabilă și i-a cerut bani sub mai multe pretexte. Inițial i-a spus acesteia că este bolnav, după care a pretins că are mai multe calități. A fost inițial polițist, după care avocat, după care judecător. Așa a convins-o pe femeie să-i trimită bani de 137 de ori, sub motiv că aceasta ar avea o firmă în Ungaria, care are probleme cu legea.

În total, femeia i-a dat acestui aproximativ 235.000 lei.

Polițiștii gorjeni au efectuat percheziții la locuința bărbatului de pe raza comunei Plopșoru, acolo unde au găsit mai multe dovezi, printre care și sume de bani. Acum, acesta este cercetat în cadrul unui dosar penal pentru înșelăciune în formă continuată.

