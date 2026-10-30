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Exclusiv Ești în pericol dacă garniturile de metrou frânează brusc sau opresc între stații? Directorul general: 104 petiții depuse

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oameni la metrou
Foto: Metrorex
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Cei care au călătorit cel puțin o singură dată cu metroul prin București, au avut riscul să se confrunte cu situațiile neplăcute în care garniturile de metrou frânează brusc sau staționează între stații cu ușile închise. Din păcate, de foarte multe ori, aceste incidente pot duce la atacuri de panică izolate sau neliniște în rândul călătorilor. Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, a explicat pentru digi24.ro dacă aceste situații pot pune integritatea călătorilor în pericol.

Metroul din București este departe de sistemele subterane de călătorie din alte capitale europene și unul dintre lucrurile care-l face mai deosebit este oprirea fără explicații a garniturilor între stații sau frânele bruște care te pot proiecta în alți călători. 

În astfel de momente, cu siguranță toți călătorii se întreabă la unison: „Sunt în siguranță”? Reprezentantul Metrorex a explicat pentru digi24.ro în ce stare se află cele mai multe dintre garniturile care circulă în subteran și cât de des sunt trimise acestea pentru revizii. 

Într-un răspuns oferit în exclusivitate pentru digi24.ro, directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș a explicat: 

„Garniturile de metrou Bombardier sunt supuse activităților de mentenanță și verificărilor tehnice periodice, în conformitate cu prevederile OMT nr. 1187/2018 (ordinul pentru modificarea și completarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011) și cu programările stabilite pentru fiecare tren.

Astfel, garniturile sunt introduse în circulație pentru transportul călătorilor doar după efectuarea reviziilor și verificărilor tehnice prevăzute în programul de mentenanță impus de fabricant, specifice fiecărui tip de material rulant.

Verificarea tehnică a trenurilor de metrou Bombardier se face individual pentru fiecare ramă, conform programului de revizii și nevoilor de exploatare. Prin urmare, data ultimei verificări diferă de la un tren la altul, activitățile fiind desfășurate conform planificării tehnice aplicabile.

Pe parcursul exploatării, sunt identificate diverse probleme tehnice specifice materialului rulant, care apar în mod obișnuit în condițiile utilizării curente. Acestea sunt gestionate prin activitățile de mentenanță, în vederea remedierii și menținerii trenurilor în condiții corespunzătoare de funcționare și siguranță.

Identificarea unor astfel de defecte face parte din procesul normal de monitorizare și întreținere a materialului rulant și nu reprezintă un indicator al existenței unor probleme generalizate la toate garniturile aflate în circulație.

Garniturile de metrou Bombardier nu se mai află în perioada de garanție, aceasta fiind expirată. În consecință, eventualele defecțiuni apărute în exploatare sunt gestionate prin activitățile curente de mentenanță, potrivit reglementărilor și procedurilor aplicabile.

În ceea ce privește sesizările formulate de călători în ultimul an, precizăm că în perioada ianuarie - octombrie au fost înregistrate 104 petiții referitoare la frânări bruște, staționări prelungite sau zgomote neobișnuite. Menționăm că toate sesizările sosite din partea călătorilor sunt analizate, iar aspectele semnalate sunt verificate punctual pentru a se lua măsurile necesare, dacă acestea se impun.

Vă asigurăm că Metrorex este preocupat de creșterea calității serviciului de transport cu metroul, de îmbunătățirea nivelului de confort și siguranță, precum și de eficientizarea activității de exploatare a metroului corelată cu reducerea consumurilor energetice și a costurilor de mentenență”, se arată în răspunsul trimis pentru digi24.ro.

Editor : Alexandru Rotaru

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