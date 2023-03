Eurohold contestă decizia ASF privind Euroins. „O măsură abuzivă” ce reprezintă „o preluare ostilă” a activelor filialei din România

Conducerea Eurohold consideră că decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară privind Euroins reprezintă „o preluare ostilă a activelor filialei din România” şi anunţă că va demara procesul de contestare a deciziei privind procedura de faliment.

„Referitor la decizia autorităţii române de supraveghere financiară ASF de a confisca Euroins România (parte a grupului de asigurări Euroins Insurance deţinut de Eurohold Bulgaria) prin revocarea licenţei de funcţionare şi deschiderea procedurii de faliment şi numirea Fondului de Garantare a Asigurărilor (FGA) în calitate de administrator interimar al societăţii, considerăm aceasta ca fiind o preluare ostilă a activelor filialei din România.(...) Într-o nouă dovadă de iresponsabilitate, ASF, instituţia care nu a reuşit să oprească trei falimente din industria asigurărilor, a eşuat de această dată să înţeleagă un contract de reasigurare, aruncând piaţa asigurărilor RCA într-un adevărat dezastru: românii vor plăti RCA la preţuri indecente pentru a finanţa incompetenţa autorităţilor şi tâlhăria sistematică practicată de COTAR”, susţin reprezentanţii companiei bulgare, într-un comunicat remis vineri pentru AGERPRES.

Aceştia mai afirmă că decizia confirmă „intenţia de manipulare a pieţei asigurărilor şi caracterul premeditat al acţiunilor instituţiei de supraveghere”, după ce a aprobat în ultimele două luni participarea unei bănci de prestigiu precum BERD în calitate de acţionar al Euroins şi, în acelaşi timp, a aprobat subscrierea de capital, care demonstrează solvabilitatea şi stabilitatea poziţiei financiare a Euroins, acţiuni neregăsite în sinteza care stă la baza deciziei ASF, care a venit înaintea Raportului solicitat de BERD şi înaintea rezultatelor analizei EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale).

„Conducerea Eurohold va demara procesul de contestare a deciziei privind procedura de faliment. Conducerea Eurohold si EIG Re consideră această măsură abuzivă, absolut iresponsabilă, mai ales în situaţia actuală a pieţei de asigurări din Romania, şi în contradicţie cu bunele practici europene. Decizia Consiliului de Administraţie ASF ignoră contractul de reasigurare al Euroins România cu EIG Re, societatea de reasigurare a grupului, şi nu ia în considerare situaţia financiară a reasiguratorului în sine. În plus, Consiliul de Administraţie al ASF a adoptat o decizie care nu ţine cont de poziţia autorităţii de reglementare financiară bulgară (FSC), care este principalul organism de supraveghere în cazul EIG Re. Acest lucru încalcă direct legislaţia europeană şi ar putea genera consecinţe şi măsuri dure la nivel internaţional. În plus, decizia Consiliului de Administraţie al ASF nu are în vedere auditul în curs de desfăşurare al EIOPA şi al BERD în Euroins România, după ce societatea din România a semnalat ambelor instituţii acţiunile abuzive ale angajaţilor departamentului de asigurări al ASF derulate anterior”, se mai menţionează în comunicat.

Presa din Bulgaria: Estimările făcute publice de ASF sunt problematice

O poziție asemănătoare a avut miercuri și publicația economică bulgară Financial Tribune, atunci când a subliniat că președinții Iohannis şi Radev ar trebui să vorbească despre criza Euroins, care ameninţă sectorul asigurărilor din România, dar şi piaţa de capital din Bulgaria, „asta în cazul în care consilierii economici ai preşedintelui bulgar şi ai omologului său român nu vor trece cumva cu vederea această mare problemă”.

Euroins face parte din Eurohold, unul dintre cei mai mari jucători din economia bulgară şi un grup energetic şi financiar de top în Europa de Sud-Est, cu venituri şi active de câteva miliarde şi peste 7.000 de angajaţi. În urmă cu doi ani, holdingul a achiziţionat compania CEZ pentru 335 de milioane de euro prin intermediul companiei Eastern European Electricity Company B.V., pe care o deţine integral. Parte a Eurohold este şi EIG Re EAD, o companie cu o istorie de 20 de ani, ale cărei servicii de reasigurare sunt folosite de companii de asigurări de top din Europa. EIG Re a reasigurat recent întregul portofoliu Euroins din România, ceea ce a garantat plata tuturor despăgubirilor către compania românească şi a asigurat transferul tuturor riscurilor, explică publicaţia bulgară.

„Problema este că ASF, autoritatea de reglementare a pieţei asigurărilor din România, analogul FSC din Bulgaria, a ridicat în presa românească problema capacităţii financiare a EIG Re, ceea ce a declanşat speculaţii cu privire la un faliment al Euroins în România, iar acest lucru ar putea avea consecinţe cutremurătoare pentru întregul grup, listat la bursele de la Sofia şi Varşovia şi ar putea destabiliza întregul sector de asigurări din România, precum şi piaţa de capital din Bulgaria, în care Euroins investeşte în calitate de mare investitor instituţional”, mai notau jurnaliştii de la Financial Tribune.



Totodată, jurnaliștii bulgari au acuzat că estimările făcute publice de ASF sunt problematice, pentru că „nu se bazează în realitate pe nimic şi sunt complet nefondate, în condiţiile în care rezultatele celor trei audituri importante - efectuate în prezent de ASF, autoritatea de reglementare financiară a UE şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) - nu vor fi anunţate decât la sfârşitul lunii martie”.

„În conformitate cu legislaţia europeană, nu este de competenţa autorităţii române de reglementare ASF să comenteze situaţia financiară a unei companii de asigurări sau reasigurări bulgare. ASF a îndrăznit să judece şi să dea aprecieri despre compania bulgară presei româneşti, depăşindu-şi astfel în mod clar competenţele legale”, a mai scris Financial Tribune.

Euroins, a completat publicaţia bulgară, a sesizat EIOPA (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) cu privire la comportamentul necorespunzător al funcţionarilor ASF faţă de compania bulgară şi a cerut un audit independent al acestor acţiuni. Organismul european a intervenit şi a lansat un astfel de audit. Rezultatele sunt aşteptate să fie publicate în câteva zile. În acest context, celălalt acţionar majoritar al Eurohold, BERD (10%), a iniţiat un audit al Euroins România, care ar urma să se încheie, de asemenea, până la sfârşitul lunii martie.

ASF a făcut comentarii publice ce ar putea afecta profund imaginea grupului listat dual înainte de a primi informaţiile oficiale privind situaţia financiară a EIG Re, pe care autoritatea de reglementare din România le-a solicitat FSC, omoloaga din Bulgaria, acuză partea bulgară.

Pe de altă parte, în cazul în care autoritatea română consideră că evaluarea FSC este părtinitoare, ASF are posibilitatea de a sesiza arbitrajul EIOPA. Cu toate acestea, dacă ASF confirmă capacitatea financiară a EIG Re de a reasigura Euroins, solvabilitatea companiei bulgare va fi restabilită şi aceasta îşi va putea continua operaţiunile pe piaţa românească, a mai notat Financial Tribune.



