Europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu

Dorința europenilor de a călători în 2026 nu numai că rămâne puternică, ci atinge și niveluri record, în ciuda presiunilor intense generate de creșterea costului vieții și de evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, notează publicația elenă Kathimerini. În același timp, aceștia intenționează să-și limiteze atât durata călătoriilor, cât și valoarea cheltuielilor.

Industria turistică greacă este chemată să gestioneze o piață care, deși își menține un ritm ridicat, devine din ce în ce mai sensibilă la costuri și la riscurile geopolitice, necesitând o concentrare strategică asupra siguranței, raportului calitate-preț și diversificării ofertei turistice dincolo de destinațiile tradiționale.

Conform celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism (ETC) pentru primele șase luni ale anului 2026, intenția de a călători a cetățenilor europeni se situează la un nivel de 82%.

Este primul sondaj realizat după izbucnirea conflictului din Golf, datele fiind colectate în martie, în plină escaladare a tensiunilor din Iran. Rezultatele reflectă astfel comportamentul și percepțiile călătorilor într-un context geopolitic tensionat.

Războiul din Golf, factor de îngrijorare pentru turiști

Războiul din Golf reprezintă principala preocupare geopolitică pentru 18% dintre potențialii turiști europeni, în timp ce siguranța destinației este un criteriu esențial de selecție pentru 22% dintre respondenți.

În același timp, tensiunile internaționale sunt a doua mare sursă de îngrijorare pentru europeni în raport cu planurile de călătorie.

Europa de Sud și Mediterana, în topul preferințelor

În ciuda acestor presiuni, cererea pentru Europa de Sud și regiunea Mediteranei continuă să crească, cu un avans de 17%, iar 59% dintre europeni intenționează să viziteze zona. Grecia rămâne una dintre destinațiile dominante.

Preferința este alimentată în principal de segmentul „mare și soare”, care conduce cererea cu 28%, în creștere cu 5% față de anul trecut.

Aproximativ 52% dintre turiștii care aleg Mediterana intenționează să rămână mai mult de șapte nopți, peste media de 42% înregistrată în alte regiuni europene.

Totuși, presiunea asupra veniturilor disponibile determină o ajustare a comportamentului de consum: 38% dintre turiști își limitează călătoriile la patru–șase nopți, iar ponderea sejururilor de șapte–12 nopți scade la 37%.

