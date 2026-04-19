Europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu

Dorința europenilor de a călători în 2026 nu numai că rămâne puternică, ci atinge și niveluri record, în ciuda presiunilor intense generate de creșterea costului vieții și de evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, notează publicația elenă Kathimerini. În același timp, aceștia intenționează să-și limiteze atât durata călătoriilor, cât și valoarea cheltuielilor.

Industria turistică greacă este chemată să gestioneze o piață care, deși își menține un ritm ridicat, devine din ce în ce mai sensibilă la costuri și la riscurile geopolitice, necesitând o concentrare strategică asupra siguranței, raportului calitate-preț și diversificării ofertei turistice dincolo de destinațiile tradiționale.

Conform celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism (ETC) pentru primele șase luni ale anului 2026, intenția de a călători a cetățenilor europeni se situează la un nivel de 82%.

Este primul sondaj realizat după izbucnirea conflictului din Golf, datele fiind colectate în martie, în plină escaladare a tensiunilor din Iran. Rezultatele reflectă astfel comportamentul și percepțiile călătorilor într-un context geopolitic tensionat.

Războiul din Golf reprezintă principala preocupare geopolitică pentru 18% dintre potențialii turiști europeni, în timp ce siguranța destinației este un criteriu esențial de selecție pentru 22% dintre respondenți.

În același timp, tensiunile internaționale sunt a doua mare sursă de îngrijorare pentru europeni în raport cu planurile de călătorie.

În ciuda acestor presiuni, cererea pentru Europa de Sud și regiunea Mediteranei continuă să crească, cu un avans de 17%, iar 59% dintre europeni intenționează să viziteze zona. Grecia rămâne una dintre destinațiile dominante.

Preferința este alimentată în principal de segmentul „mare și soare”, care conduce cererea cu 28%, în creștere cu 5% față de anul trecut.

Aproximativ 52% dintre turiștii care aleg Mediterana intenționează să rămână mai mult de șapte nopți, peste media de 42% înregistrată în alte regiuni europene.

Totuși, presiunea asupra veniturilor disponibile determină o ajustare a comportamentului de consum: 38% dintre turiști își limitează călătoriile la patru–șase nopți, iar ponderea sejururilor de șapte–12 nopți scade la 37%.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
3
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
grindeanu bolojan
4
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
aur
5
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Digi Sport
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
remorcher nava stramtoarea ormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Gardienii Revoluției declară Strâmtoarea Ormuz închisă: „Orice navă va fi luată drept ţintă”
"Ukraine’s Unbreakable Generation" discussion in Kyiv
Fost director al CIA: Un acord privind Strâmtoarea Ormuz este încă posibil, dar Iranul nu trebuie să controleze traficul maritim
Image of flag of russian over oil rig
Casa Albă a prelungit cu încă o lună exceptarea de la sancțiuni a petrolului rusesc
Papa Leon și Donald Trump
„Respingeți violența care înșeală promițând câștiguri ușoare”. Papa Leon denunță utilizarea AI pentru a alimenta „conflicte și temeri”
10-day temporary ceasefire between Israel and Lebanon takes effect
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Controverse după deblocarea Ormuz: Iran acuză SUA că „par să intenționeze” să încalce armistițiul
Recomandările redacţiei
Mihail Timofeev și Serghei Furgal
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap...
pupitru psd
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania...
militari americani
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Impas în Strâmtoarea Ormuz și...
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru: România trebuie să atragă 10 miliarde de euro prin PNRR...
Ultimele știri
Ministrul Muncii anunță controale în unitățile protejate: „Închidem robinetul băieților deștepți”
Stadionul CS Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului”
Scandal în jurul giganților tech: aplicații AI care „văd dincolo de haine” au ajuns în magazinele oficiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Fanatik.ro
Preşedintele lui Dinamo, atac devastator la arbitru după victoria cu U Cluj: „Am auzit că e FCSB-ist! Nu...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Când va fi prezentat Gică Hagi ca selecţioner al României! Ultimele informaţii de la FRF
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
O nouă zi liberă pentru români în luna mai. Propunerea a fost înregistrată în Parlament
Digi FM
Duminica Tomii 2026, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ce este bine să NU faci în ultima zi a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Accident grav: un mort și 6 răniți. VIDEO Singurele imagini din momentul tragediei
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Ministrul muncii va demisiona luni. Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor cu 300 lei pe care a promis-o?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...