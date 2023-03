Eurostat: Turismul în 2022, în creștere cu 49% față de 2021 și foarte aproape de nivelul de dinaintea pandemiei

După ce pandemia a pus în stand-by vacanțele și implicit afacerile celor din industria HoReCa, anul 2022 a fost ca o gură de oxigen pentru hotelieri. Numărul nopților de cazare turistică în Uniunea Europeana, în 2022, a ajuns aproape de nivelul celui din 2019, potrivit Eurostat. Comparativ cu 2021, însă, turismul a înregistrat o creștere vertiginoasă, de aproape 50%, transmite Agerpres.

În 2022, numărul total al nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 2,73 miliarde, o scădere dedoar 5% faţă de nivelul din 2019 (2,88 miliarde). Comparativ cu 2021, când au fost 1,83 miliarde de înnoptîri, 2022 a adus o creştere de 49%, arată informaţiile publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Pe tot parcursul anului trecut, cifrele din turism au fost peste cele din 2021, iar pe alocuri foarte aproape de cele de dinainte pandemiei. În trimestrul patru, de exemplu, au fost 472 milioane de înnoptări în unităţile de cazare turistică, un declin de doar 2% faţă de același interval de timp din 2019, când s-au consemnat 483 milioane de înnoptări.

Turismul în cifre: 2019 vs 2022

Dacă începutul lui 2022 a adus în turism cifre mult sub cele din 2019, odată cu primăvara diferențele s-au redus considerabil. Nopțile petrecute în pensiuni sau hoteluri au fost, în medie, cu 5% sub cele din 2019, iar în sezonul vară-toamnă, egale sau cu sub 1% mai puține.

Numărul nopţilor petrecute de turiştii străini a fost de 1,20 miliarde în 2022 comparativ cu 1,36 miliarde în 2019 (un declin de 12%). Danemarca a fost singura care a raportat o creştere numărului nopţilor petrecute de turiştii străini, de 4%, în timp ce Croaţia, cu un declin de 2%, şi Luxemburg, cu minus 3%, au fost aproape de redresarea deplină. Cel mai departe de redresare în rândul statelor membre UE au fost, în 2022, Letonia (o scădere de 45% faţă de 2019), Slovacia (o scădere de 40%) şi Lituania (o scădere de 37%).

În ceea ce privește turiștii interni, însă, cifrele Eurostat arată că în 2022 au fost cu 20 de milioane mai multe înnoptări decât în 2019. Malta a înregistrat cea mai mare creştere a numărului de nopţi petrecute de turiştii interni (un avans de 39% în 2022 comparativ cu 2019), fiind urmată de Cipru (35%) şi Slovenia (25%). La polul opus au fost Slovacia (o scădere de 22%), România (o scădere de 15%) şi Ungaria (o scădere de 13%), țări care, de altfel, au raportat scăderi de cel putin 30%, legate și de numărul nopţilor petrecute de turiştii străini.

