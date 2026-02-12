Eurovision 2026: Lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale, anunțată de TVR. Cea de-a 11-a piesă va fi aleasă de fani

Televiziunea Naţională a anunţat joi seară cei zece finalişti ai Selecţiei Naţionale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest. În perioada 9-11 februarie, 68 de artişti înscrişi în semifinala Selecţiei Naţionale au urcat pe scenă şi şi-au prezentat piesele live în faţa juriului.

"Toţi membrii juriului au jurizat la sfârşitul fiecărei zile, dar nu au trimis punctajele lor decât la sfârşitul celor trei zile. Când au făcut comparaţie şi cu toţi soliştii care au fost în semifinale, au arătat notele lor şi apoi s-a făcut un clasament", a declarat Iuliana Marciuc, producătorul Selecţiei Naţionale Eurovision, potrivit site-ului TVR.

În Telejurnalul de la ora 20:00, au fost prezentaţi aleşii juriului care vor putea fi urmăriţi în Marea Finală care va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR. Aceştia sunt Alejandro Zandes & Emil Rengle ("Bailando Solo"), Alexandra Căpitănescu ("Choke Me"), Edward Maya x LavBbe x Costi ("Everybody Needs Somebody"), Emy Alupei ("Tili Bom"), HVNDS ("HVNDS - DOR"), Monica Odagiu ("Fereastră Pentru Un Orb"), Olivia Addams ("Croco"), Robert Lukian ("Fire to the lies"), Vanu ("Therapy Enemy") şi Yguana ("Happy Birthday"), scrie Agerpres.

Cea de-a 11-a piesă care va intra în finală va fi aleasă de fani.

Feedback-ul fanilor şi calitatea pieselor semifinaliste au convins organizatorii să implice publicul în procesul de jurizare. Astfel, piesele clasate pe locurile 11-15, conform punctajului acordat de Juriul de specialitate în etapa de audiţii a semifinalei, intră într-o procedură distinctă de calificare în finală, denumită "Wild Card din partea publicului".

Începând de joi, după anunţarea jurizării în Telejurnalul de la ora 20:00, până pe 15 februarie, la ora 19:00, publicul va putea viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile. Acesta sunt Alexa & Aria Moon - "iELE", Antonio Pican - "Humans", Bogdan Medvedi - "Broken Heart", Impact - "Bengalo" şi Wrs - "All The Way". Piesa care va avea cele mai multe vizualizări pe canalul de Youtube din lista celor cinci, va intra în finală, alături de celelalte zece, alese de juriul de specialitate.

Lineup-ul finalei va fi completat duminică seara, la ora 20.00, când va fi anunţată piesa care va beneficia de un wild card din partea publicului pentru ultimul act al Selecţiei Naţionale.

După această etapă, echipa Eurovision România va publica un nou playlist care va cuprinde integral fiecare dintre cele 11 piese calificate în finala Selecţiei Naţionale pentru ESC 2026, pe canalul oficial de YouTube al TVR. Playlistul va rămâne disponibil public până pe 4 martie, ora 12:00.

Pentru ultimul act al Selecţiei Naţionale din 4 martie, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În finala Selecţiei Naţionale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului ţării noastre la concursul internaţional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecţiei Naţionale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

Echipa este formată din Marieta Negru şi Andreea Darie, doi interpreţi hipoacuzici cu experienţă în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR şi interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experienţă în domeniu.

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi

Sub sloganul "United by Music", Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

La ediţia din 2026 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa "Wasted Love".

Editor : A.P.