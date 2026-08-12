Eurovision își schimbă regulamentul: Țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul

Concursul muzical Eurovision a anunțat miercuri schimbarea regulamentului, stabilind că țara câștigătoare, care în mod tradițional găzduiește următoarea ediție a competiției, nu va mai putea organiza concursul dacă se află în război.

„Regulamentul concursului stipulează acum că difuzorul câștigător va fi în mod automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică sensibilă sau o altă situație afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului sau a regiunii învecinate”, au anunțat organizatorii Eurovision într-un comunicat citat de AFP și preluat de Agerpres.

Eurovision este o coproducție internațională a serviciilor audiovizuale publice membre ale Uniunii Europene de Radio și Televiziune (UER), organizată în fiecare an de radiodifuzorul din țara desemnată câștigătoare la ediția precedentă.

Întrucât UER are și membri noneuropeni, concursul include și țări situate în afara continentului.

UER poate solicita o evaluare independentă de securitate

În viitor, „dacă va considera necesar, UER (Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, n.red.) ar putea solicita o evaluare independentă a securității din regiunea câștigătorului”, au precizat organizatorii în comunicat.

În urma acestei evaluări, UER se va consulta cu comitetul executiv al Eurovision pentru a determina dacă țara câștigătoare „este în măsură să găzduiască concursul în deplină siguranță”.

Comunicatul nu vizează nicio țară în special, însă Israelul a fost la un pas de a câștiga acest concurs televizat în ultimii doi ani, încheind în cele din urmă pe locul al doilea în 2025, dar și în 2026.

Cinci țări au boicotat ediția de la Viena

Cinci țări - Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda - au boicotat de altfel ediția de la Viena, o premieră, refuzând să participe la competiție alături de Israel, căruia îi reproșează modalitatea în care a dus războiul din Fâșia Gaza, ca represalii la atacurile din 7 octombrie 2023 lansate de mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

În viitor, dacă o țară va fi considerată incapabilă să găzduiască Eurovisionul, UER va desemna o altă țară gazdă, care va organiza evenimentul „în nume propriu și nu va fi obligată să organizeze evenimentul în numele unui alt membru”.

Ucraina, precedentul care a influențat organizarea concursului

Ucraina a găzduit Eurovisionul la Kiev în anul 2017, deși, încă din 2014, un conflict era în curs în estul țării cu separatiștii pro-ruși susținuți de Moscova.

În schimb, în 2023, Ucraina, deși câștigase competiția în 2022, nu a putut găzdui concursul din cauza războiului declanșat de invazia pe scară largă lansată de Rusia. Eurovisionul a fost atunci organizat la Liverpool, în Regatul Unit, în numele Ucrainei.

Editor : Ana Petrescu