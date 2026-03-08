Evoluția Alzheimer la femei, accelerată de 20 de ori comparativ cu bărbații (studiu)

Modificările cerebrale asociate bolii Alzheimer au progresat de până la 20 de ori mai rapid la femeile care aveau și niveluri anormale ale unei proteine asociate cu boala Parkinson, potrivit unui studiu al Mayo Clinic publicat în JAMA Network Open. Același tipar nu a fost observat la bărbați.

Descoperirile sugerează că atunci când alfa-sinucleina — o proteină asociată cu boala Parkinson — se acumulează alături de patologia Alzheimer, aceasta ar putea determina o progresie mai rapidă a bolii la femei. Această interacțiune ar putea explica o diferență cunoscută de mult timp: femeile reprezintă aproape două treimi dintre persoanele care trăiesc cu boala Alzheimer în SUA.

Kejal Kantarci, M.D., neuroradiolog la Mayo Clinic și autor principal al studiului, folosește imagistică cerebrală avansată pentru a urmări evoluția bolii Alzheimer.

„Recunoașterea acestor diferențe specifice de sex ne-ar putea ajuta să proiectăm studii clinice mai bine țintite și, în cele din urmă, strategii de tratament mai personalizate”, spune Dr. Kantarci. „Când vedem schimbări asociate bolii care evoluează în ritmuri dramatic diferite, nu putem continua să abordăm boala Alzheimer ca și cum s-ar comporta exact la fel la toată lumea. Patologiile coexistente pot influența procesul bolii.”

Rolul proteinelor tau și alfa-sinucleină

Boala Alzheimer este caracterizată prin acumularea proteinei tau în creier. Multe persoane aflate pe parcursul bolii Alzheimer dezvoltă și aglomerări anormale de α-sinucleină, o proteină asociată cu bolile cu corpi Lewy, precum boala Parkinson și demența cu corpi Lewy.

Tau și α-sinucleina apar în mod natural în creier. În bolile neurodegenerative, însă, aceste proteine se pot plia greșit și se pot aglomera, formând depozite anormale. Această acumulare patologică perturbă comunicarea dintre celulele cerebrale și contribuie la declinul cognitiv.

Analiza datelor a peste 400 de participanți

Cercetătorii au încercat să determine dacă prezența ambelor tipuri de acumulări proteice anormale modifică modul în care evoluează boala și dacă acest efect diferă între femei și bărbați.

Pentru a investiga, echipa a analizat date de la 415 participanți din cadrul Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, un consorțiu național de cercetare care urmărește în timp schimbările la nivelul creierului. Participanții au fost supuși testării lichidului cefalorahidian pentru a detecta α-sinucleina anormală și unor examinări repetate de imagistică cerebrală pentru a măsura schimbările în acumularea proteinei tau. Aproximativ 17% dintre participanți au prezentat dovezi ale prezenței α-sinucleinei anormale.

Femeile au acumulat tau mult mai rapid

În rândul participanților care aveau atât patologie asociată Alzheimer, cât și anomalii ale α-sinucleinei, femeile au acumulat tau mult mai rapid decât bărbații care prezentau aceleași modificări proteice coexistente.

Elijah Mak, Ph.D., primul autor al studiului și cercetător în neuroimagistică la Mayo Clinic, studiază modul în care mai multe patologii cerebrale interacționează și determină progresia bolii.

„Acest lucru deschide o direcție complet nouă pentru a înțelege de ce femeile suportă o povară disproporționată a demenței”, spune Dr. Mak. „Dacă putem descifra mecanismele din spatele acestei vulnerabilități, am putea descoperi ținte terapeutice pe care nu le-am luat în considerare până acum.”

Cercetările continuă

Cercetătorii analizează acum dacă aceste efecte specifice sexului apar și la pacienții cu demență cu corpi Lewy, unde α-sinucleina este principalul factor al bolii, nu doar o patologie asociată. Studiul va ajuta la determinarea dacă diferența observată este specifică bolii Alzheimer sau reflectă o vulnerabilitate mai largă, specifică sexului, în cadrul afecțiunilor neurodegenerative.

Pentru o listă completă a autorilor, a declarațiilor și a surselor de finanțare, consultați studiul.

Editor : Ana Petrescu