Live TV

Evoluția Alzheimer la femei, accelerată de 20 de ori comparativ cu bărbații (studiu)

Data publicării:
Senior woman losing parts of head feeling confused as symbol of decreased mind function.
Evoluţia bolii Alzheimer, mult mai rapidă la femei. Foto: Getty Images
Din articol
Rolul proteinelor tau și alfa-sinucleină Analiza datelor a peste 400 de participanți Femeile au acumulat tau mult mai rapid Cercetările continuă

Modificările cerebrale asociate bolii Alzheimer au progresat de până la 20 de ori mai rapid la femeile care aveau și niveluri anormale ale unei proteine asociate cu boala Parkinson, potrivit unui studiu al Mayo Clinic publicat în JAMA Network Open. Același tipar nu a fost observat la bărbați.

Descoperirile sugerează că atunci când alfa-sinucleina — o proteină asociată cu boala Parkinson — se acumulează alături de patologia Alzheimer, aceasta ar putea determina o progresie mai rapidă a bolii la femei. Această interacțiune ar putea explica o diferență cunoscută de mult timp: femeile reprezintă aproape două treimi dintre persoanele care trăiesc cu boala Alzheimer în SUA.

Kejal Kantarci, M.D., neuroradiolog la Mayo Clinic și autor principal al studiului, folosește imagistică cerebrală avansată pentru a urmări evoluția bolii Alzheimer.

„Recunoașterea acestor diferențe specifice de sex ne-ar putea ajuta să proiectăm studii clinice mai bine țintite și, în cele din urmă, strategii de tratament mai personalizate”, spune Dr. Kantarci. „Când vedem schimbări asociate bolii care evoluează în ritmuri dramatic diferite, nu putem continua să abordăm boala Alzheimer ca și cum s-ar comporta exact la fel la toată lumea. Patologiile coexistente pot influența procesul bolii.”

Rolul proteinelor tau și alfa-sinucleină

Boala Alzheimer este caracterizată prin acumularea proteinei tau în creier. Multe persoane aflate pe parcursul bolii Alzheimer dezvoltă și aglomerări anormale de α-sinucleină, o proteină asociată cu bolile cu corpi Lewy, precum boala Parkinson și demența cu corpi Lewy.

Tau și α-sinucleina apar în mod natural în creier. În bolile neurodegenerative, însă, aceste proteine se pot plia greșit și se pot aglomera, formând depozite anormale. Această acumulare patologică perturbă comunicarea dintre celulele cerebrale și contribuie la declinul cognitiv.

Analiza datelor a peste 400 de participanți

Cercetătorii au încercat să determine dacă prezența ambelor tipuri de acumulări proteice anormale modifică modul în care evoluează boala și dacă acest efect diferă între femei și bărbați.

Pentru a investiga, echipa a analizat date de la 415 participanți din cadrul Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, un consorțiu național de cercetare care urmărește în timp schimbările la nivelul creierului. Participanții au fost supuși testării lichidului cefalorahidian pentru a detecta α-sinucleina anormală și unor examinări repetate de imagistică cerebrală pentru a măsura schimbările în acumularea proteinei tau. Aproximativ 17% dintre participanți au prezentat dovezi ale prezenței α-sinucleinei anormale.

Femeile au acumulat tau mult mai rapid

În rândul participanților care aveau atât patologie asociată Alzheimer, cât și anomalii ale α-sinucleinei, femeile au acumulat tau mult mai rapid decât bărbații care prezentau aceleași modificări proteice coexistente.

Elijah Mak, Ph.D., primul autor al studiului și cercetător în neuroimagistică la Mayo Clinic, studiază modul în care mai multe patologii cerebrale interacționează și determină progresia bolii.

„Acest lucru deschide o direcție complet nouă pentru a înțelege de ce femeile suportă o povară disproporționată a demenței”, spune Dr. Mak. „Dacă putem descifra mecanismele din spatele acestei vulnerabilități, am putea descoperi ținte terapeutice pe care nu le-am luat în considerare până acum.”

Cercetările continuă

Cercetătorii analizează acum dacă aceste efecte specifice sexului apar și la pacienții cu demență cu corpi Lewy, unde α-sinucleina este principalul factor al bolii, nu doar o patologie asociată. Studiul va ajuta la determinarea dacă diferența observată este specifică bolii Alzheimer sau reflectă o vulnerabilitate mai largă, specifică sexului, în cadrul afecțiunilor neurodegenerative.

Pentru o listă completă a autorilor, a declarațiilor și a surselor de finanțare, consultați studiul.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Rachete interceptoare
4
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
5
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu impactul unui asteroid cu planeta Marte
„Conan Bacteria” și „vagabonzii” cosmici de pe Marte: Un nou experiment arată cum ar fi putut apărea primele forme de viață pe Pământ
discrimare gen femei barbati egalitate
Sondaj european: Românii văd mai puțin discriminarea de gen, iar România este printre cele mai conservatoare țări din UE
microscop stiinta doctor
Virusul prezent la 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer, poate fi blocat de un nou anticorp
copil fetita autism tristete
Cercetători din domeniul autismului, replică la comitetul înființat de RFK Jr pentru această boală: O alternativă pe baze științifice
pensionara cu portofelul in mana
Diferență uriașă între pensiile femeilor vs cele ale bărbaților, în UE. Cum stă România: „Când am primit decizia, am izbucnit în plâns”
Recomandările redacţiei
Militar SUA
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria...
ID329345_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
La 37 de ani de la Revoluție, statul român nu a adoptat nicio lege...
Louis Sarkozy, candidat à la mairie de Menton, est venu présenter son programme à l'hôtel L'Orangeraie - Menton
Celălalt Sarkozy. Cum încearcă Louis, fiul lui Nicolas, să-și copieze...
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul are „controlul aproape total...
Ultimele știri
Mesaje de 8 martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
8 Martie 2026: Ce semnificație are Ziua Femeii și cum a devenit una dintre cele mai iubite sărbători
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Cum arată și cine este cea mai frumoasă fotbalistă din lume. La doar 26 de ani are o carieră impresionantă
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
D.C. United – Inter Miami 1-2, live video în etapa 3 din MLS. Louis Munteanu, aproape de un gol fabulos din...
Adevărul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Elvis Presley, de la celebritate absolută la decădere. Ce ar fi produs „prăbușirea” lui: „I-a fost greu să...
Film Now
Cillian Murphy și-a dorit un actor anume în rolul fiului personajului său, în filmul „Peaky Blinders”: El...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Caz revoltător. Pensionar cu 1.230 lei pensie după aproape 30 ani contributivi. De ce nu e un caz singular?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii