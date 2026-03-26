Speriați de criza carburanților, tot mai mulți români aleg mijloacele de transport în comun. În Capitală, un abonament lunar care include tramvai, troleibuz și autobuz costă 80 de lei, iar unul care include și metroul ajunge la 160 de lei. Iar dacă prețul unui plin de carburant este de peste 500 de lei, alegerea pare simplă. Totuși, am vrut să vedem și cât de complicat sau ușor este să te descurci cu transportul în comun și cât timp câștigi sau pierzi.

Colegele noastre, Ioana Corneev și Ana-Cristina Micu au plecat spre locul de muncă, la ora 08:00 dimineața, din același punct. Una cu mașina personală, cealaltă cu transportul în comun. Iată care e rezultatul experimentului nostru:

Ioana Corneev: Am ales varianta mai comodă. Voi pleca spre redacția Digi24 cu mașina, este ora 08:33 , aplicația îmi arată că urmează să parcurgem 11 km de aici din zona Colentina în 54 de minute. Să mergem!

Ana-Cristina Micu: După ce m-am despărtit de colega mea Ioana, am mers pe jos 5 minute până în momentul în care am ajuns în stația de tramvai și apoi am urcat în acest tramvai cu care vom merge 8 stații. Drumul nostru va dura aproximativ 30 de minute. Dar pentru că tramvaiul nu m-a dus până la destinație, am schimbat tramvaiul 21 cu troleibuzul cu numărul 69 și mai am de parcurs încă 11 stații timp de 25-30 de minute.

În tot acest timp, Ioana a rămas în aceeași mașină, dar tot în trafic.

Ioana Corneev: Este ora 09:17, am trecut deja de jumătatea drumului, am traversat Pasajul Victoriei, mai avem 4 km și jumătate pe care îi vom parcurge în 11 minute.

Ana-Cristina Micu: Este ora 09:28, tocmai am parcurs cele 11 statii cu troleibuzul, dar mai avem de mers pe jos pret de cateva minute pana la redactia noastra.

Ambele au ajuns la aceeași oră, dar pe Ana a costat-o doar 3 lei biletul, iar pe Ioana între 10 și 20 de lei.

Ioana Corneev: Am ajuns în curtea Digi, am făcut 54 de minute în trafic, este ora 09:33 de minute.

Ana-Cristina Micu: La ora 09:33 de minute am ajuns în redacție.

În ceea ce îi privește pe bucureșteni, fiecare are propriul motiv pentru care alege mașina sau transportul în comun.

„Mie imi place așa, să mă duc cu tramvaiul, cu troleul”;

„Era mai simplu așa, am multe drumuri de făcut și e mai comod decât cu parcarea”;

„Vin de la o școală din Drumul Taberei, făceam 20 de minute cu mașina și peste o oră cu mijloacele de transport în comun”, spune un șofer.

Prețul unei călătorii cu tramvaiul sau autobuzul este 3 lei, iar cel al unei călătorii cu metroul este de 5 lei.

