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Exclusiv Explicația inițiatorului proiectului de lege care prevede sărutarea steagului. Chelaru: „Am fost surprins că a fost readus în discuție”

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mircia chelaru INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Deputatul Mircia Chelaru, general (r). Sursa foto: INQUAM PHOTOS/Octav Ganea
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Din articol
„Am fost surprins că a fost readus acum în discuție”  „O blasfemie”

Un proiect de Lege depus încă în 2023 a iscat o adevărată dezbatere publică după ce a fost readus în atenție, prin discuțiile din Camera Deputaților. Inițiatorul proiectului, generalul (r) Mircia Chelaru, a explicat în exclusivitate pentru Digi24.ro care au fost motivele din spatele intenției sale de a adopta o nouă Lege a Tricolorului. 

În forma actuală a proiectului sunt prevăzute  amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei, pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impune amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

În discuția cu digi24.ro, generalul Chelaru a explicat că este dispus să renunțe la formele de penalizare prevăzute în lege, atât timp cât toate unitățile teritorial-administrative vor organiza ceremonii pe 26 iunie. 

Important de punctat, Ziua Tricolorului este marcată deja în fiecare an pe 26 iunie. În mod tradițional, președintele României, alături de garda de onoare și un sobor de preoți, participă la ceremonia oficială organizată în fața Cercului Militar din București. 

Generalul Chelaru susține că prin actualul proiect, vrea să extindă ceremoniile la nivelul fiecărei primării. Acesta a mai adăugat că elevii nu vor fi aduși de acasă pentru a marca Ziua Tricolorului, în cazul în care anul școlar se încheie înainte de 26 iunie (n.red. anul școlar 2026-2027 se încheie pe 18 iunie). 

Întrebat despre rugăciunea pe care trebuie să o rostească preotul prezent la ceremonie, deputatul a punctat că aceasta este o rugăciune aprobată de Sfânta Biserică Ortodoxă Română încă din vremea Patriarhului Teoctist, când actualul deputat era șeful Marelui Stat Major. 

„Am fost surprins că a fost readus acum în discuție”

Contactat de către digi24.ro, generalul (r) Chelaru a declarat că a fost surprins că discuția a apărut acum în spațiul public, iar cei din conducerea Camerei Deputaților nu l-au înștiințat înainte, chiar dacă el a făcut numeroase demersuri anterior pentru a supune proiectul la vot. 

Am fost surprins și nu înțeleg de ce s-al readus tocmai acum în discuție proiectul de Lege. Legea din 1998 era venită dintr-un reflex a unei societăți care s-a încheiat. Era de tip Stalin și nu prevedea obligativitatea organizării de ceremonii în spațiul public. Pe când eram la conducerea Marelui Stat Major am elaborat ceremonialul militar. Am vrut să se permanentizeze. Am dat ordin ca toți comandanții garnizoanelor din orașe să apeleze consiliile locale prin primari, să se adune și consiliile să genereze un loc unde să se facă acest ceremonial. Unde să se numească Piața Tricolorului.

Am făcut structura ceremonialului, care datează dîn 2000. Un regulament militar nu are putere de extindere asupra societății civile. Am vrut să transform Ziua Tricolorului din una enclavizată in structurile militare, în una națională, să o oferim poporului român”, a declarat acesta.

Generalul Chelaru, întrebat despre dimensiunea catargului de 30 de metri, a punctat:  „30 de metri are o semnificație simbolică, măreția ridicării unui tricolor trebuie respectată. Am vrut să dau un sens. Autoritățile nu sunt obligate să îl construiască de 30 de metri, dar trebuie să fie maiestuos.

Problema steagului nu este una derizorie, căutați ambasada după steag. Steagul trebuie celebrat nu de instituția militară, ei îi revine drapelul de luptă.

Întrebat ce se întâmplă în localitățile în care nu există un preot creștin ortodox, deputatul a declarat că reprezentantul oricărei confesiuni poate fi prezent la ceremonie, fiind parte din poporul român, chiar dacă este muftiul, fiind un trăitor al neamului românilor, ca cetățean al României, spune rugăciunea în limba română”. 

 „O blasfemie”

Deputatul Mircea Chelaru a vorbit și despre primarii care refuză, conform legii, să poarte steagul tricolor la evenimentele publice. Acesta a declarat că fostul președinte, Iohannis, refuza să participe la ridicarea tricolorului, de Ziua Tricolorului, în Sibiu. 

Întrebat despre cine trebuie mai exact să sărute tricolorul, generalul (r) Chelaru a adăugat: 

„Numai oficialii care trebuie să participe la ceremonie. Am avut un primar care a fost președinte (n.red. Iohannis), a refuzat să vină la ceremonia drapelului și a refuzat să-l ridice. Am văzut oameni ai căror edili, care au ieșit fără eșarfa românească, au refuzat să onoreze tricolorul. În țara mea creștin ortodoxă, nerespectând elementele constituționale, trebuie să lăsăm nesancționată atitudinea?”

Întrebat despre evenimentele la care participă Călin Georgescu și sunt oameni cu steaguri pe care este lipită poza fostului candidat la prezidențiale, deputatul a declarat că este „o blasfemie”. 

De asemenea, acesta a refuzat să comenteze declarațiile liderilor UDMR, spunând: „Nu comentez aberații”. 

Editor : A.R.

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