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Explozia de la Crevedia din august 2023: procesul patronilor firmei Flagas poate începe, a decis judecătorul de cameră preliminară

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Exploziile de la Crevedia au lăsat în urmă dezastru.
Exploziile de la Crevedia au lăsat în urmă dezastru. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Tragedia din august 2023

Judecătoria Răcari a decis luni începerea judecăţii în dosarul exploziilor de la Crevedia, soldate cu moartea a şase persoane, cu distrugerea completă a opt imobile şi cu avarierea altor 80. Pe banca acuzaţilor stau Ionuţ-Daniel Doldurea şi Cosmin-Ionuţ Stîngă, administratorii firmei Flagas SRL, alături de societate, reprezentată legal de Dan-Constantin Joiţa. Toţi trei sunt acuzaţi de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea acestor măsuri, transmite News.ro.

Prin încheierea de dezînvestire, judecătorul de cameră preliminară a respins toate cererile şi excepţiile formulate de apărare. Acestea priveau, printre altele, competenţa procurorilor, neregularitatea rechizitoriului, restituirea cauzei la parchet şi excluderea unor probe. Între probele contestate se aflau procesul-verbal de intervenţie al ISU Dâmboviţa cu cele 85 de anexe, rapoartele de expertiză INEC şi INSEMEX şi interceptările. Instanţa a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de Parchetul General în iunie 2024, a probelor administrate şi a actelor de urmărire penală.

Inculpaţii au obţinut totuşi un câştig procedural: instanţa a admis cererile de sesizare a Curţii Constituţionale. CCR va analiza excepţiile de neconstituţionalitate privind art. 281 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală, în forma modificată prin Legea 201/2023, şi art. 477 alin. (3) din acelaşi cod. Judecătorul a precizat că sesizarea CCR nu suspendă procedura.

Sechestrele asupra bunurilor inculpaţilor rămân în vigoare. Instanţa a motivat menţinerea lor prin pretenţiile civile formulate de un număr foarte mare de victime, care totalizează aproximativ 53,3 milioane de euro şi 516.000 de lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat se ridică la 83.721,5 lei.

Soluţia privind sesizarea CCR este definitivă. Celelalte dispoziţii pot fi contestate în termen de 3 zile de la comunicare.

Tragedia din august 2023

Pe 26 august 2023, o serie de explozii la un depozit GPL din Crevedia au dus la decesul a şase oameni. Alte 54 de persoane au fost rănite, opt case au fost distruse complet şi alte 80 avariate. Potrivit anchetatorilor, firma celor doi a operat timp de trei ani punctul de lucru de la Crevedia, deşi acesta nu mai avea autorizaţie de funcţionare. Doldurea şi Stîngă au stat mai multe luni în arest preventiv, iar ulterior au fost plasaţi sub control judiciar.

Editor : B.E.

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