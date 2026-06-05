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Explozia din Portul Constanța. MApN susține că o altă instituție are „responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră”

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Explzie port constanta
Momentul exploziei. Captură Digi24

Ministerul Apărării susține că a fost informat începând cu ora 6:20 că în Dana 78 din Portul Constanța a fost observată o dronă maritimă și subliniază că reponsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 06.20, cu privire la faptul că, în Dana 78, din incinta portului Constanța, a fost observată o dronă maritimă. Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române”, a transmis Ministerul Apărării.

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MApN mai subliniază că drona „nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate în zona Mării Negre”.

În acest moment, potrivit Ministerului Apărării, ambarcațiuni și elicoptere supraveghează zona.

În același timp, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Reamintim că o dronă maritimă a explodat în jurul orei 10:30 în Portul Constanța. Până la acest moment nu au fost identificate victime.

Editor : M.G.

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