Explozia din Rahova: Locatarii se pot întoarce acasă, dar nu vor avea utilități. Prefectul Capitalei: „Au fost neînțelegeri"

Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat miercuri, la Digi24, că nu a fost reluată furnizarea utilităților în apartamentele din blocul afectat de explozie, din Rahova, precizând că acest lucru se va întâmpla în perioada următoare. Declarația vine în contextul în care începând de astăzi locatarii se pot întoarce în casele lor. 

„În primul rând, noi ne-am dori ca locatarii să revină mai devreme. Nu a fost posibil pentru că nu era finalizată ancheta la fața locului, ancheta continuă, dar nu mai este o problemă în celelalte scări. Scara cu explozia, unde a fost explozia direct, va fi în continuare sigilată. Pentru că anchetatorii ne-au dat voie, locuitorii pot reveni începând de astăzi, etapizat.

Aceștia vor fi contactați fiecare și fiecare scară este programată începând de acum de la 09:00 până la 15:00, ar trebui ca toată lumea să poată reveni în locuințe. Urmează în perioada următoare să fie și furnizarea de utilități reluată. Trebuia să se întâmple deja, însă de exemplu, în cazul Distrigaz, este necesar ca locuitorii să fie în apartament pentru a fi reluată furnizarea. În celelalte locuri unde fusese sistată, au apărut probleme de scurgeri de gaze și de aceea și aici trebuie ca locuitorii să fie în apartamente”, a declarat prefectul Capitalei. 

„La momentul producerii exploziei au fost oprite absolut toate utilitățile gaze, curent, apă, termoficare. Acestea au fost reluate ușor, ușor, inclusiv ieri am avut o discuție în grupul de comise de situații urgență pe partea de furnizare de energie electrică. Era a fost o mică neînțelegere pe care am rezolvat-o și furnizorul va trebui să le ia cât mai curând”, a mai explicat Andrei Nistor.

În acest context, el spune că e probabil ca locuitorii să nu rămână chiar din această seară în apartamentele lor.

„Ține de fiecare locatar, evident, dar cel mai probabil nu vor putea rămâne din această seară în locuințe pentru că nu au toate utilitățile reluate”, precizează acesta. 

Între timp, ancheta continuă în cazul exploziei din Rahova. 

Polițiștii și procurorii din București fac în această dimineață percheziții în opt locații din București, Ilfov, Prahova și Teleorman. Surse din anchetă spun că este vizat inclusiv sediul central Distrigaz. Iar șase persoane urmează să fie duse la Parchet pentru audieri.

Este așteptată și expertiza tehnică care va stabili clar de la ce a pornit explozia.

O puternică explozie a avut loc, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite.

 

