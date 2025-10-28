Live TV

Explozia din Rahova: majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor. Programul după care se va face accesul controlat

Data publicării:
bloc afectat de explozie in rahova
Blocul din Rahova afectat de explozie ar putea fi reconstruit. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi seară, că, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei din Sectorul 5, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei.

„După finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis că revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de mâine”, a transmis, marţi seară, prefectul Capitalei, potrivit News.ro.

Andrei Nistor afirmă că siguranţa rămâne prioritatea principală.

Accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei, conform următorului program:

29 octombrie 2025

  • 09:00 – 10:30: Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317
  • 10:30 – 12:00: Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319
  • 12:00 – 13:30: Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319
  • 13:30 – 15:00: Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1

„Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice. Le mulţumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere şi colaborare în această perioadă dificilă. Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate”, a mai transmis prefectul de Bucureşti.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite.

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici, iar reluarea furnizării a fost reluată treptat începând de sâmbătă. 

Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei

